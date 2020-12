Seine-Saint-Denis Habitat distribue 1.000 colis alimentaires aux locataires

La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une grave crise sociale dans certains quartiers de la Seine-Saint-Denis, déjà exposés à une grande précarité. Depuis le premier confinement, plusieurs associations et certaines collectivités ont multiplié les distributions alimentaires. Seine-Saint-Denis Habitat, le premier bailleur social du département (32.000 logements), a décidé de s'y mettre. Il a lancé, ce lundi 21 décembre 2020, la première tournée de son"food truck solidaire".

1.000 colis alimentaires livrés en deux jours

Pour cette première journée, le camion s'est arrêté à Romainville, La Courneuve, Clichy-sous-Bois, Bondy ou encore à la cité des Quatre Tours au Blanc-Mesnil. Là, en moins d'une heure, une cinquantaine de locataires se sont présentés au pied d'un immeuble devant les locaux de Seine-Saint-Denis Habitat pour récupérer les denrées. La distribution se fait sur simple présentation de la carte d'identité avec une mention du nombre de personnes dans le foyer. À l'intérieur du carton : de l'huile, de la farine, des pâtes et autres aliments secs, mais aussi du gel hydroalcoolique et quelques masques anti-Covid.

"Ça réchauffe les cœurs"

"Ça permet de mettre du beurre dans les épinards", assure Aïcha, une retraitée. Arlette, elle aussi est à la retraite. Avec la crise et ses deux petites-filles à charge, pas facile de remplir son frigo certains jours. "Moi toute seule, je ferais avec. S'il n'y a pas à manger pour moi, un verre de café et une croûte de pain et c'est bon. Mais il faut bien aider les enfants aussi", confie-t-elle. Elle salue cette opération, surtout avant les fêtes, "ça réchauffe les cœurs, on sait qu'on est pas tout seul". Miguel, est venu avec son épouse enceinte, Cindy. C'est la première fois que ce père de famille vient à une distribution alimentaire. "Je suis intérimaire mais j'ai du travaillé seulement quatre jours en huit mois, donc ça sert".

Repérage des locataires les plus en difficulté

Pour repérer les locataires les plus en difficulté, les agents de Seine-Saint-Denis Habitat ont du faire un travail en amont. "Les gardiens notamment ont fait du porte à porte. On a aussi identifié les personnes isolées, celles qui ne pouvaient plus payer leur loyer. On les a appelées pour leur dire qu'il y avait une distribution alimentaire aujourd'hui", explique Nassima Boudrai, chargée de développement social et urbain. "On est dans une période en principe de fêtes, l'idée c'est aussi d'apporter un peu de réconfort matériel mais aussi une initiative de solidarité qui montre que le bailleur est d'abord soucieux de la vie de ses locataires", ajoute Stéphane Troussel, président de l'Office et président du conseil départemental.

Murièle Souris, secrétaire de l'Amicale des locataires des Quatre Tours, pense néanmoins que beaucoup ne sont pas venus, "question de dignité... ils ont honte", "pourtant je suis allée sonner à certaines portes deux fois pour les convaincre de venir", explique celle qui vit dans le quartier depuis des années. "Beaucoup de familles ont perdu un emploi pendant cette crise mais aussi des proches", rappelle-t-elle, émue.

Nouvelles distributions programmées

Au total, le "food truck solidaire" de Seine-Saint-Denis Habitat doit livrer 1.000 colis en deux jours. L'opération devrait être renouvelée régulièrement.

Voici les lieux et horaires des distributions prévues ce mardi 22 décembre :

Saint-Ouen : bâtiment 2, cité Charles Schmidt (10h)

: bâtiment 2, cité Charles Schmidt (10h) Villetaneuse : 8 rue Pablo Neruda, cité Allende (11h)

: 8 rue Pablo Neruda, cité Allende (11h) Stains : 2-4 avenue Nelson Mandela, Clos Saint-Lazare (12h)

: 2-4 avenue Nelson Mandela, Clos Saint-Lazare (12h) Le Blanc-Mesnil : 150 avenue Pasteur, cité Pasteur (14h)

: 150 avenue Pasteur, cité Pasteur (14h) Bobigny : Place de l'Europe, cité de l'Abreuvoir (15h)