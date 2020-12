Seine-Saint-Denis : l'édition 2021 du salon aéronautique du Bourget est annulée

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (Seine-Saint-Denis) qui accueille une exposition de l'artiste urbain C215. 25 septembre 2019.

Encore un salon annulé, à cause de la crise du Covid-19, et il s'agit de l'un des plus réputés au monde : le salon international de l'aéronautique du Bourget (Seine-Saint-Denis) n'aura pas lieu en 2021.

L'édition 2021 devait se tenir du 21 au 27 juin prochains mais elle a été annulée "compte tenu de l'incertitude liée à la crise sanitaire" liée au Covid-19, a annoncé, ce lundi 7 décembre, l'organisateur. Le conseil d'administration du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris (SIAE) "s'est rendu à cette décision inéluctable compte tenu de la situation sanitaire internationale et de la fréquentation" d'un événement qui draine plusieurs centaines de milliers de visiteurs, explique-t-il dans un communiqué. La 54e édition est donc reportée à juin 2023.

Le salon du Bourget est le plus important rendez-vous du secteur avec celui de Farnborough en Grande-Bretagne, avec lequel il est organisé en alternance tous les deux ans. Il draine près de 300.000 visiteurs internationaux, dont 150.000 "grand public" sur un week-end.