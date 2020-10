Seine-Saint-Denis : les agents du département peuvent se consacrer à une association sur leur temps de travail

Le département de la Seine-Saint-Denis propose à ses 8 200 agents de s'engager dans une association, sur leur temps de travail. Ce "mécénat de compétences" existe déjà dans les entreprises privées mais c'est la première fois qu'une collectivité locale le propose à ses salariés.

Un élan de solidarité né pendant le confinement

Concrètement, un agent du département pourra consacrer jusqu'à quatre demi-journée par mois, à une association, sur son temps de travail, sans perte de salaire."Ça prouve que le service public est capable d'innover, de se renforcer et d'initier des actions nouvelles", affirme Stéphane Troussel, le président (PS) du département qui salue la solidarité des agents née, déjà, pendant le confinement. Une centaine d'entre eux s'étaient portés volontaires, à l'époque, pour passer des "appels solidaires" : des coups de fils aux personnes isolées, âgées et handicapées, du département. Au total, 50 000 appels ont été réalisés. "La solidarité fait partie des valeurs, de l'ADN de la Seine-Saint-Denis. Pendant cette période, on a vu de nombreux volontaires s'engager et participer à des actions, ça fait du bien de voir que ce besoin de cohésion s'exprime aussi fortement pendant cette crise", poursuit l'élu.

Les associations toujours à la recherche de bénévoles

Sans oublier, les associations qui ont toujours besoin de bénévoles. Ce mardi, plusieurs d''entre elles (Secours populaire, Restos du Cœur, Article 1, Parrains par Mille, Proxité, France Parrainage, Un enfant, une famille) ont pu présenter leurs actions auprès des agents dans un village associatif installé au parc de la Bergère à Bobigny. Claudine, présidente de l'association "Un enfant, une famille", salue l'initiative : "Ça fait chaud au cœur, on a déjà des candidatures et j'espère qu'on aura beaucoup de parrains et marraines pour nos jeunes !"

Ces responsables d'assos, le savent : souvent si la volonté est là, le manque de temps empêche les candidats au bénévolat à aller jusqu'au bout de leur démarche et à s'engager pour de bon. "On peut tous être rattrapés par sa vie professionnelle, familiale, amoureuse, donc oui il y a des pertes... Alors si on peut se dire que, grâce au travail, on a du temps libre pour aider les jeunes du territoire, c'est une vraie richesse et un vrai partenariat", ajoute Agathe Gruyer, responsable du programme de mentorat chez Article 1.

Du temps pour s'engager

Après avoir participé à des maraudes, des distributions alimentaires pendant le confinement, Johanne, chargée de projet à l'aide sociale à l'enfance (ASE), souhaite s'engager encore plus, mais jusqu'à présent, elle l'avoue, le temps lui manquait : "L'enjeu de la disponibilité est important, me dire que je vais pouvoir m'engager deux journées sur mon temps de travail, ça rend les choses beaucoup plus faciles... je trouve ça super". Beaucoup d'agents qui ont participé aux "appels solidaires" pendant le confinement le reconnaissent : ils ont été marqués par le témoignage d'habitants dans une extrême précarité et solitude. Avec ce nouveau dispositif, c'est l'occasion, d'en faire plus.