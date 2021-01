Seine-Saint-Denis : les Restos du Cœur ont besoin de 150 bénévoles en urgence

C'est presque un appel au secours, que lance Michel Laviec. Le responsable des Restos du Cœur en Seine-Saint-Denis manque cruellement de bénévoles pour participer à la collecte nationale de denrées, organisée par l'association les 5,6 et 7 mars prochains.

150 bénévoles à recruter !

"Aujourd'hui, il m'en manque 150", nous confie-t-il. "Évidemment, plus on a de personnels, plus on récolte de denrées et ces denrées sont redistribuées pendant toute la campagne d'été". Une campagne qui s'annonce intense vu le nombre de bénéficiaires dans ce département, où 17,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour la campagne d'hiver 2019-2020, plus de 12.000 familles ont été accueillies et près de 36.000 personnes sont accueillies dans les trente centres des Restos du Cœur en Seine-Saint-Denis.

La crise sanitaire a empiré la situation. "Là, on se demande même comment on va pouvoir réussir à servir toute les personnes accueillies car on voit toute sorte de personnes, même des étudiants et des personnes âgées qu'on ne voyait pas habituellement", affirme Michel Laviec.

Une collecte dans le respect des règles sanitaires

La crise du Covid-19 explique sans doute aussi l'érosion du nombre de bénévoles. Souvent âgés, certains restent à la maison pour ne pas s'exposer au virus. Mais Michel Laviec, l'assure, que ce soit dans les centres de distribution ou lors de la collecte dans les magasins, le protocole sanitaire reste strict.

Si vous voulez donner un coup de main aux Restos du Cœur de la Seine-Saint-Denis pour la collecte du 5 au 7 mars 2021, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l'association ou contacter directement Michel Laviec au 06 86 72 50 79.