Séisme au Maroc : Emmaüs 53 et l'association franco-marocaine de la Mayenne lancent une collecte ce samedi

L'association franco-marocaine de la Mayenne et Emmaüs 53 lancent une collecte de dons de matériels en faveur des victimes du séisme du Maroc. À partir de 9 heures ce samedi 16 septembre, les Mayennais peuvent déposer des vêtements, des couvertures ou encore des sacs de couchages.

Du matériel spécifique peut être déposé

La collecte est organisée à Laval, 9 boulevard Clément Ader, près des locaux d'Emmaüs. Il est possible d'y participer jusqu'à 17 heures ce samedi après-midi ou encore ce dimanche 17 septembre et ce lundi 18 septembre toute la journée sur les mêmes horaires.

L'association franco-marocaine de la Mayenne et Emmaüs 53 ont besoin de matériel spécifique : des vêtements chauds pour enfants et pour adultes en très bon état, sans trou, ni tâche, des vêtements de pluie, des bottes, des chaussures, des produits de premiers soins (pansements, compresses, désinfectants), des couvertures, des sacs de couchage, des bâches de pluie, des toiles de tente, du matériel paramédical (béquilles, attelles, fauteuils roulants), des groupes électrogènes, des disqueuses et des marteaux-piqueurs.