Séisme au Maroc : l'association franco-marocaine d'Indre-et-Loire à l'écoute des tourangeaux inquiets

Le Maroc vient de vivre un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter dans la nuit de vendredi à samedi. À l'heure où ces lignes sont écrites, on décompte 1.037 décès et 1.204 blessés. Depuis, le téléphone d'Abdenbi Khallouq ne fait que sonner. Il est le président de l'association franco-marocaine d'Indre et Loire . Il est à la fois à l'écoute des marocains tourangeaux et des tourangeaux au Maroc.

"Quand je suis sorti de l'avion, à l'aéroport de Marrakech, il y a de grosses plaques de verre au plafond. J'ai vu une plaque de verre tomber à cinq centimètres de la tête d'un enfant. Et pour un peu, il y avait un enfant grièvement blessé, voire pire peut être." C'est ce que raconte au bout du fil, Michel. Ce Tourangeau est parti à Marrakech pour les vacances. Comme beaucoup, il appelle Abdenbi Khallouq, président de l'Association franco marocaine d'Indre et Loire.

"Quand ils appellent, ils s'attendent à avoir des gens qui gardent la tête sur les épaules"

Cette association est comme un petit Consulat, elle fait un pont entre le Maroc et la Touraine. Pour son président, aujourd'hui, ce n'est pas un rôle évident. "C'est bouleversant. Notre rôle et mon rôle à moi en tant que président, c'est que même si on est touché et affecté, il faut bien évidemment ne pas le faire voir. C'est surtout de rassurer les gens qui nous appellent. Et quand ils appellent, ils s'attendent à avoir des gens qui gardent la tête sur les épaules."

Dans la permanence ouverte exprès pour répondre aux appels, il y a Latifa El Bouri, la vice présidente de l'association. Originaire de Marrakech, c'était un réveil difficile pour elle aussi. "Moi, je suis un peu égoïste parce que j'ai proposé à ma mère de prendre un billet d'avion et de revenir, de rentrer en France. Mais non, elle m'a dit "ma maison est ici, je reste ici et s'il faut aider les autres, je resterai là.""

Tous les deux travaillent à l'élaboration d'un plan de crise. Une cagnotte est aussi en création pour l'aide et la reconstruction du Maroc.