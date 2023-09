Séisme au Maroc : les dons affluent au CCAS et à la Mosquée de Bayonne

Près d'une semaine après le terrible séisme dans le Haut-Atlas qui a fait près de 3.000 morts et plus de 5.600 blessés, les habitants du Pays Basque se mobilisent de plus en plus, à mesure que les jours passent. Des collectes ont été lancées par des associations , la Mosquée de Bayonne ou encore la Ville de Bayonne via son Centre communal d'action sociale (CCAS).

Le CCAS demande plutôt des produits de première nécessité...

Une dizaine de personnes pousse chaque jour la porte du CCAS, sur les Hauts de Bayonne, pour faire des dons. Le centre ne prend que les produits d'hygiène et de pharmacie (compresses, pansements, alcool à 70°), de l'alimentaire pour bébé ou encore des lampes et des chaussures mais pas de vêtements. "On se concentre sur la première nécessité et les gens l'ont bien compris désormais. Ce sont plutôt des retraités qui viennent et on a des Angloys, des Bayonnais, ou même des Hiriburutar", indique le directeur du CCAS, Frédéric Berlingieri.

Le CCAS de Bayonne récupère des couettes, couvertures chaudes pour les rescapés du Maroc. © Radio France - Yvan Plantey

Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, place des Gascons. La Ville accepte également les dons financiers qu'elle recueille via le Fonds de dotation Bayonne Pays Basque Cultures, à l'Hôtel de Ville.

... et la Mosquée récupère également les vêtements

Le lendemain du séisme, "la mobilisation a été au rendez-vous", assure Abdelatif Boutaty, ancien deuxième ligne de l'Aviron Bayonnais, qui s'occupe de la collecte à la Mosquée de Bayonne. Pour le coup, eux récupèrent les vêtements pour les envoyer ensuite au Maroc : "Les gens ramènent aussi des tentes, des couches, des médicaments. On continue de collecter et on a pris contact avec l'ambassade du Maroc à Toulouse. On espère avoir l'autorisation pour envoyer ce que l'on a collecté."

La Mosquée discute avec l'ambassade du Maroc à Toulouse pour pouvoir envoyer les produits qu'elle a récoltés. © Radio France - Yvan Plantey

La collecte continue à la Mosquée de Bayonne, situé au Grand Basque, tous les jours de 14h à 20h.