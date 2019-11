Séisme du Teil : dans les coulisses du Secours Populaire

Le Secours Populaire du Teil lance un appel pour des dons financiers. Les entrepôts sont remplis de meubles, vêtements ou linge de maison. Il faut maintenant trier et distribuer.

Le local du Secours Populaire du Teil est officiellement hors d'usage. Les autorités ont interdit son entrée, fragilisé par le séisme du 11 novembre. Un privé a mis à disposition un entrepôt sur les allées Paul Avon.

Gérer le stock

En quelques jours la solidarité a fonctionné à plein. Les gens ont apporté des meubles, des gazinières, des chaises, des armoires. Tout n'était pas forcément en bon état ou en état de marche et c'est un peu le problème. Le Secours Populaire s'est retrouvé avec un stock considérable à trier et parfois des meubles à transférer directement en déchetteries.

Les gens ont bon coeur, mais une gazinière qui est resté deux ans au fond du garage n'est pas en état de marche et on n'a pas le temps de réparer explique Patrick Hérault, secrétaire général du Secours Populaire du Teil.

La Secours populaire a également récupérer des vêtements, du linge de maison, des matelas, de la vaisselle et des jouets. Il faut maintenant trier ce stock pour pouvoir le distribuer.

Près de 40 tonnes de linge et vêtements ont été récoltées © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

De l'argent et des bénévoles

Le Secours Populaire a maintenant besoin de dons financiers et de bénévoles pour gérer cet élan de solidarité venu de toute la France et même d'au-delà. Le secours Populaire a reçu le chèque d'un polonais de 79 ans. Cet homme s'était retrouvé en France, au Teil à l'âge de trois ans pour fuir avec sa famille les persécutions nazies. Et il s'est souvenu de cet accueil en Ardèche. Beaucoup d'émotion aussi pour Béatrice, une bénévole du Secours Populaire qui a reçu hier la visite d'un petit garçon avec sa maman. Il a tenu à donner une voiture miniature pour les enfants sinistrés.

L'aménagement des premiers appartements

Ce mercredi, les bénévoles ont aménagé les premiers appartements vides mis à disposition des sinistrés. Il s'agit des familles les plus touchées, celles dont la maison ou l'appartement ne sera plus habitable ou demande de très importants travaux. Les sinistrés font état de leur besoin et les bénévoles du Secours Populaire viennent aménager l'appartement.

Vous pouvez adresser vos dons financiers sous forme de chèque à l'adresse suivante :

Secours Populaire, Solidarité séisme Le Teil, 75 avenue Victor Hugo, 07400 Le Teil