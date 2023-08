Séisme en Syrie : plusieurs milliers d'euros récoltés, un Mayennais boucle un tour de France en tricycle

Il a parcouru plus de 6.000 kilomètres en tricycle à travers la France depuis le mois de mai. Moussa Haddad, le président de l'association franco-syrienne Les Amis de Tamam a bouclé son parcours ce lundi à Laval, fatigué mais enchanté. L'homme a récolté plusieurs milliers d'euros de dons de la part des Français pour aider les victimes du séisme de février en Syrie, son pays.

Loyer, gaz, fournitures scolaires

Un séisme qui a tué près de 6.000 habitants, et près de 45.000 en Turquie. Des Français généreux que Moussa Haddad tient à remercier chaleureusement. Désormais, ce franco-syrien qui réside en Mayenne doit s'envoler en Syrie dans quelques jours.

"L'argent sera dépensé dans deux villes, comme Alep qui a été touché directement par le tremblement de terre. Un expert sur place va me servir de guide aussi à Homs, ville dont nous sommes partenaires à l'association. L'argent sera utilisé pour payer des loyers, l'énergie, le gaz, la nourriture, des vêtements et surtout des fournitures scolaires, parce que c'est bientôt la rentrée" liste le président de l'association.

"Une expérience personnelle extraordinaire"

Partout en France, le président des Amis de Tamam a récolté plusieurs milliers d'euros pour les victimes, avec en plus une subvention de 2.000 euros de la part de la mairie de Laval. Une aventure, une odyssée même à travers la France assez incroyable, ponctuée par des belles rencontres, raconte Moussa Haddad.

"À chaque fois, je me disais : wow c'est la meilleure rencontre. Et puis en fait la fois d'après, il y avait encore une belle rencontre. Les gens étaient intéressés par plusieurs choses. D'abord la cause, le tricycle, et puis le bonhomme (rires). Une complicité s'installait rapidement avec les gens. Parfois, on avait même l'impression de se connaître déjà. C'était une expérience personnelle extraordinaire. Et je souhaite à toute personne de vivre ce genre d'émotions. Il faut oser" déclare le président de l'association Les Amis de Tamam.