Séisme en Turquie : la ville de Cintré, en Ille-et-Vilaine, se mobilise pour les victimes

Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. La commune de Cintré, à l'Est de Rennes en Ille-et-Vilaine, collecte des dons pour les victimes du séisme en Turquie, depuis une semaine. Ce mardi 14 février, l'OMS déplore le "pire désastre naturel en un siècle" en Europe. Neuf jours après le dramatique tremblement de terre, plus de 35 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie.

ⓘ Publicité

Des dizaines de cartons remplis de dons ont été apportés à la mairie de Cintré depuis l'ouverture de la collecte pour la Turquie. © Radio France - Valentin Belleville

Une montagne de cartons sont entreposés dans les locaux de la mairie de Cintré, l'adjointe au patrimoine de la commune, Julie Bochel, fait du tri : "La nourriture d'un côté, les produits d'hygiène de l'autre. On a tout ce qui est matériel de camping, couettes, oreillers, ou encore duvet. On a aussi du matériel technique comme des groupes électrogènes, des lampes, des rallonges. Puis des fauteuils roulants, des déambulateurs. Et enfin, quelques jouets pour les enfants".

Des dizaines de cartons apportés

"On est assez contents", se réjouit Julie Bochel. Depuis une semaine et le début de la collecte, les dons affluent. Parmi les donateurs, des habitants de Cintré, mais pas seulement, "ça vient de tout le département, explique la conseillère municipale, et des entreprises aussi ! On remercie tout le monde pour cette solidarité".

Beaucoup de produits d'hygiène, de la nourriture et des vêtements, la mairie a désormais besoin de groupes électrogène et de matériel de camping. - Valentin Belleville

Une partie de l'équipe municipale s'attèle désormais à organiser les dons, à les trier et les ranger, afin d'être prête pour le passage d'un camion qui doit les récupérer. Pas encore de date précise pour son passage, "probablement la semaine prochaine", espère Julie Bochel. Mais la Turquie refuse pour l'instant les vêtements, la nourriture et les produits d'hygiène : "Les gens n'ont pas de toit, ils n'ont donc pas de quoi stocker ces affaires".

La mairie enregistre de très nombreux dons de vêtements, la priorité est donc désormais de collecter des groupes électrogènes, des lampes ou encore des produits de camping. La collecte est ouverte jusqu'au samedi 18 février à la mairie de Cintré.