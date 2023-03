Séisme en Turquie : quatre tonnes de dons en route depuis une commune bretonne pour Istanbul

Plus d'un mois après les séismes qui ont frappés la Turquie et la Syrie, début février 2023, le dernier bilan humain s'élève à plus de 50.000 morts dans ces deux pays. L'aide internationale continue de s'organiser pour aider ceux qui ont parfois tout perdu. A Cintré, en Ille-et-Vilaine, la commune a recueilli des dons depuis le 8 février. Ce vendredi, un camion turc est venu récupérer toute l'aide, l'équivalent de quatre tonnes de matériels et provisions, pour l'acheminer à Istanbul, en Turquie.

Le poids-lourd est chargé par des bénévoles. Les différents dons sont rangés sur différentes palettes. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Plus de deux tonnes de fournitures ont été collectées par la commune ainsi qu'un bungalow. L'adjointe au patrimoine Julie Bochel a dans ses mains de petites affiches avec des inscriptions en turc : "Comme ça, ils savent ce qu'il y a dans les cartons et ils savent sur quelle palette les mettre à l'intérieur. Et à l'arrivée, on va donc scotcher les affiches sur les palettes pour qu'ils s'y retrouvent aussi." C'est elle qui organise le chargement. A ses côtés, des bénévoles multiplient les allers-retours avec des cartons plein les bras.

Des petites affiches écrites en turc permettent d'organiser le chargement du camion. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Erdogan est venu donner un coup de main bénévolement. Son entreprise a donné plusieurs générateurs : "Sachant que je suis turc, premièrement et deuxièmement, c'est que mon entreprise veut aider mon pays. Pourquoi je n'aiderai pas moi aussi ? Il faut toujours aider son pays quoi qu'il arrive." Le chauffeur du poids-lourd est lui aussi bénévole. Murat est Turc, il travaille pour une entreprise de transport stambouliote et il a fait un détour depuis l'Espagne.

Plusieurs groupes électrogènes ont été offerts par des entreprises autour de Cintré. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"C'était une évidence, explique l'homme s'exprimant uniquement en turc. La Turquie est mon pays. Après, c'est aussi une question humanitaire. Je suis prêt à faire la même chose partout dans le monde." Il lui reste 3.500 kilomètres à faire jusqu'à Istanbul, sa ville d'arrivée. Lui et son précieux chargement sont attendus jeudi 16 mars.