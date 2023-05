Séisme en Syrie : un Mayennais démarre un tour de France en tricycle pour soutenir les victimes

Un Mayennais se lance dans un grand tour solidaire en tricycle à partir de samedi. 6.000 kilomètres à travers la France pour récolter des fonds en faveur des victimes du séisme en Syrie qui a eu lieu le 6 février. Expédition réalisée par Moussa Hadad, le président de l'association des amis de Tamam, une association franco-syrienne basée en Mayenne.

"Plus on récolte en France, plus on peut aider sur place. Ce séisme m'a énormément touché. On parle d'un pays qui a connu la guerre et sa population est dans une pauvreté extrême" explique Moussa Hadad. Cette année, toutes les recettes générées par les actions de l'association Les Amis de Tamam sont reversées aux victimes du séisme syrien.

"Là-bas le prix du carburant est aussi cher qu'en France. Avec le salaire moyen dans ce pays, un Syrien ne peut acheter que 15 litres d'essence par mois... vous imaginez ?" poursuit Moussa Hadad. Ce dernier longera le littoral français et se donne trois mois maximum pour réaliser son expédition en tricycle.

Vous pouvez suivre son aventure et réaliser un don pour les victimes du séisme en Syrie via la page Facebook de l'association Les Amis de Tamam .