Séisme : les expertises se poursuivent au Teil

Le Teil, France

Toute la journée de mardi, des conseillers municipaux accompagnés d'agents d'Ardèche Habitat ont rencontré les sinistrés du Teil afin de recenser l'étendue des dégâts après le séisme qui a touché la commune.

Un comité catastrophe naturelle le 20 novembre

Ces expertises sommaires visent à faire remonter aux pouvoirs publics le nombre d'habitants touchés par les secousses, l'ampleur des fissures ainsi que les solutions d'hébergement envisagées par les sinistrés. Ce mardi soir, la préfecture de l'Ardèche estime que 190 personnes ont besoin d'être relogées dans le département.

Huit équipes d'experts professionnels vont faire le déplacement ce mercredi dans la commune du Teil pour analyser les dégâts de manière plus poussée et dire si les habitants peuvent ou pas regagner leur logement. Si ce n'est pas possible, des solutions d'hébergement - temporaire ou pérenne - seront proposées. "Plus personne ne dormira dans les gymnases ce [mercredi] soir", promet le maire du Teil, Olivier Peverelli, appuyé par le ministre de l'Intérieur, en visite ce mardi dans la commune.

La préfecture a avancé la date du comité catastrophe naturelle au 20 novembre afin de débloquer le plus rapidement possible les aides auprès des assurances.