Séisme Maroc : le PSG se mobilise pour récolter des fonds pour les victimes

Le Paris-Saint-Germain a pris un petit peu de temps pour lancer son action mais le club parisien a voulu faire les choses bien pour venir en aide aux victimes du séisme au Maroc.

Ce vendredi soir, le club va donner un euro par billet vendu afin d’apporter son plein soutien aux populations marocaines. Ensuite, le PSG va inviter ses fans à faire un don via la Fondation de France . Les sportifs du club ont d'ailleurs tourné une vidéo ces dernières 48 heures afin d'inciter les fans et partenaires du PSG à faire un don. Cette vidéo sera diffusée ce soir au Parc des Princes puis relayé sur le web où le PSG a des réseaux sociaux très puissants.

Fabien Allègre est le directeur de la marque PSG et vice-président du fond de dotation PSG, pour lui il est important que la "famille PSG" se mobilise : "le Paris Saint-Germain a une relation privilégiée avec le Maroc. Nous sommes tous très touchés par le drame qu’ont vécu les Marocains et nous sommes convaincus que la famille PSG, toujours généreuse et engagée, a un rôle à jouer, humblement, pour apporter toute l’aide nécessaire à la population locale. Très présente sur le terrain, la Fondation de France est le partenaire idéal pour cette opération."