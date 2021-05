Selfstock.com : bientôt 80 conteneurs de stockage à Saint-Berthevin

Des appartements de plus en plus petits et chers, des objets qui s'accumulent, et on manque d'espaces de rangement. Jean-François Desclèves a ouvert sa licence Selfstock.com à Saint-Berthevin et ça marche très fort. Forte demande, il passe de 20 à 80 boxes.

Et oui! Les temps changent... Autrefois, dans les maisons, il y avait des greniers, des dépendances, pour ranger toutes les affaires que l'on voulait garder. Aujourd'hui, nous vivons dans des appartements plus petits et plus chers et, quand on ne veut pas jeter ce que l'on a accumuler, il faut trouver un endroit. C'est ce que propose Jean-François Desclèves, à Saint-Berthevin. Il a ouvert sa licence Selfstock.com, en mars, avec une vingtaine de conteneurs. Cela marche si bien, qu'il en aura 80 de plus dans les prochaines semaines.

Deux types de boxes

Vous avez le choix entre plusieurs volumes de conteneurs. Les plus grands, jusqu'à 33 m3 vous coûteront 99 euros/mois. Ils s'adressent plutôt aux professionnels. Les plus petits, à partir de 3 m3, sont au tarif de 49 euros/mois. Certains conteneurs étant aménagés de cloisons, il est possible de proposer différents volumes.

Selfstock.com à Saint-Berthevin - Jean-François Desclèves

Stockage en self-service

Le site est accessible en voiture, 24h/24 et 7j/7, même les jours fériés Les boxes sont réservés en ligne via le site selfstock.com. Une fois réglé en ligne, les clients reçoivent un code d'accès personnalisé, qui leur permet d'aller et venir sur le site, comme ils le souhaitent. L'espace est sécurisé, protégé par un portail automatique, éclairé et sous vidéo-surveillance.

Contact: saintberthevin@selfstock.com