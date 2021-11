Selon le Secours Catholique, il y a eu plus de pauvreté dans le Poitou en 2020

Le Secours Catholique a publié hier son rapport annuel sur la pauvreté en France. Et en 2020, la crise sanitaire et les confinements ont renforcé la pauvreté dans le pays. Près de 10% de la population a eu recours à l'aide alimentaire. Et le Poitou n'échappe pas à la tendance.

27% des ménages français qui bénéficient de l'aide alimentaire déclarent ne pas pouvoir s'alimenter pendant une journée entière ou davantage. C'est le chiffre terrifiant qui ressort du rapport annuel pour 2020 publié ce jeudi par le Secours Catholique. Un rapport de l'association caritative qui montre également que l'an dernier, avec la crise sanitaire et les confinements à répétition, jusqu'à 10% de la population, soit 7 millions de personnes, ont eu recours à l'aide alimentaire.

Et le Poitou n'échappe pas à la règle. En 2020, près de 5000 personnes ont été rencontrées par le Secours Catholique dans la région, pour plus de 290 000 euros d'aides accordées. Des bénéficiaires qui gagnent en moyenne près de 500 euros par mois, moitié moins que le seuil de pauvreté fixé à 1041 euros par mois. La grande majorité a besoin du Secours Catholique pour l'aide alimentaire. Les besoins ont explosé. En 2019, 30% des aides accordées par la délégation du Poitou concernait l'aide alimentaire. C'était deux fois plus en 2020, avec 60% des aides financières consacrées à l'alimentation, essentiellement sous forme de "chèques-service".

Une grande solitude

Parmi les bénéficiaires du Poitou, près de la moitié ont bénéficiés pour la toute première fois de l'aide alimentaire. "On a vu apparaître avec la crise des personnes que l'on ne voyait jamais", explique Catherine Poey, la présidente de la délégation du Poitou du Secours Populaire. "Je me souviens d'une maman qui était ATSEM dans une école qui avait fermé, me disant "mon frigo est vide et je ne peux pas nourrir mes enfants" ou d'une étudiante à qui il restait un paquet de pâtes".

Ce qui frappe aussi Régis Gruchy, délégué du Secours Catholique dans la Poitou, c'est la solitude des personnes accompagnées : "Beaucoup ce sont retrouver complètement isolées chez elles pendant la crise."

Pour diminuer voire mettre fin à la pauvreté dans le pays, le Secours Catholique propose notamment dans son rapport la mise en place d'un revenu minimum garanti pour les plus de 18 ans fixé à 50% du revenu médian.