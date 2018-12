Selon le Secours catholique, les seniors sont de plus en plus pauvres

La tendance se confirme chaque année : même s'ils restent minoritaires, les plus de 50 ans sont de plus en plus touchés par la précarité. En particulier les femmes. Une réalité aussi bien au niveau national que dans l'Hérault. Rencontre avec une Montpellieraine.

Un tiers des personnes qui se présentent au Secours catholique ont plus de 50%. 10%, plus de 60 ans.

Cheveux gris qui tombent sur les épaules, jolis yeux clairs, Lucette raconte, sans fards, l'histoire de sa descente dans la misère. Au début de sa vie, pourtant, rien ne laisse présager des galères qu'elle connaîtra. À peine majeur, diplôme d'infirmière en poche, jeune mariée, elle se lance dans la vie. Sans rouler sur l'or, la famille vit correctement. Lucette est capable d'épargner. Puis, vient le divorce. Elle rencontre quelqu'un, mais il meurt d'un AVC. Elle renoue avec un amour d'enfance, qui sera emporté en quelques mois par un cancer.

"Je me suis dit : je suis encore seule, je vais encore souffrir seule", raconte Lucette. Quelqu'un lui suggère alors d'aller au casino de Palavas-les-Flots, pour se détendre. Elle qui n'a jamais participé à un jeu d'argent finit par tomber dans l'addiction au jeu.

Lucette, 66 ans

Combien ai-je perdu ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je ne pouvais plus payer mon loyer, mes cotisations sociales... je ne payais plus rien. Puis, j'ai reçu l'avis d'expulsion de mon appartement. Au début je l'ai caché à mes enfants. Quand ma fille l'a appris, elle était choquée : "Maman, tu es SDF ?" Oui, j'étais devenue SDF.

Aujourd'hui âgée de 66 ans, Lucette a repris pied, avec l'aide des associations qui l'ont accompagné pour remplir les dossiers pour obtenir sa retraite et les aides auxquelles elle a droit. Elle vit avec 770 euros par mois. "Une fois toute les factures payées, il reste 80 euros", indique-t-elle. 80 euros pour les courses, les vêtements quand il faut les remplacer. Les sorties ? Lucette s’étouffe de rire à leur simple évocation. "Il n'y a pas de sortie, seulement une ou deux fois par mois, payer le bus pour aller voir mes petits-enfants du côté d'Agde."

Précarité des personnes âgées

Si Lucette répète plusieurs fois que sa situation de précarité est de sa faute, Isabelle Adam, déléguée départementale du Secours catholique dans l'Hérault estime que son histoire est symptomatique de comment l'isolement et la solitude des personnes fragiles peuvent les conduire au dénuement. "Le tissu social est un enjeu majeur, explique-t-elle. Quand on se retrouve dans une situation difficile, si on est entouré, on peut bénéficier de soutien, ou au moins de conseil. Quand on est seul, le risque de faire les mauvais choix est plus important."

Lucette incarne en tout cas l'un des visages de la précarité des séniors, qui augmente selon le rapport statistique 2018 sur l'état de la pauvreté en France du Secours catholique. Les personnes de plus de 50 ans sont de plus en plus nombreuses à avoir besoin du soutien des associations pour joindre les deux bouts : ils représentaient un quart des bénéficiaires en 2010, un tiers, aujourd'hui.

Dans l'Hérault, la proportion est la même : 20% des personnes reçues ont entre 50 et 60 ans, 12% ont plus de 60 ans.