Selon Sud, le département du Gard promet aux pompiers l'accroissement du nombre de professionnels à 750

Au lendemain de leur manifestation à Nîmes, les pompiers du Gard semblent obtenir satisfaction, au moins une promesse ! Ils étaient 300 dans la rue ce mardi, pour réclamer des moyens humains, financiers et matériels. Ce mercredi matin le syndicat SUD a été reçu par la présidente du Conseil Départemental du Gard, Françoise Laurent-Perrigot. Selon Sud, pour leur demande d'obtenir 750 pompiers professionnels à l'horizon 2028.... c'est oui ! Un accord très vite promis, donc, après la très forte mobilisation. Nicolas Nadal est la délégué de SUD Pompiers du Gard : "une mobilisation inégalée sur le département du Gard, je crois qu'on a rarement vu ça".

"Aujourd'hui, la présidente a eu un geste fort en actant les 750 sapeurs-pompiers professionnels dans le Gard, déclare ce mercredi midi en direct sur France Bleu Gard Lozère Nicolas Nadal. Effectivement, ça ne se fera pas seul ; il faut que l'Etat nous soutienne. On sera là dès demain matin (NDLR : jeudi) pour le rappeler à la préfète. Mais aujourd'hui, on peut parler d'une satisfaction pour tous les sapeurs-pompiers du Gard"

Nicolas Nadal, du syndicat SUD © Radio France - Sylvie Duchesne

Les sapeurs-pompiers réclament également plus de moyens matériels. "Sur les détails, on va voir ça avec le directeur et le président (SDIS), mais la présidente du département du Gard a abondé dans ce sens-là."