Selon une étude, il est encore possible de trouver à acheter dans le Grand Paris à moins de 3 000 euros/m2

Île-de-France, France

Devenir propriétaire pour moins de 3 000 euros/m2 , c'est encore possible dans notre région selon une étude du site seloger.com qui s'est concentré le territoire du Grand Paris. Une étude qui a décrypté le prix moyen de 115 000 annonces sur l'Ile-de-France. Mais il faut accepter de s'éloigner de la capitale. Et même là, les prix restent élevés si on compare à certaines grandes villes françaises. Le prix du m2 est par exemple en moyenne le même à Livry-Gargan qu'à Marseille.