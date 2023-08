Seloncourt : le centre de formation du FCSM se vide définitivement de ses jeunes pensionnaires

C'est un château qui s'effondre en quelques heures. Le mythique centre de formation du FCSM installé depuis bientôt cinquante ans dans cet ancien château Peugeot à Seloncourt a sonné la démobilisation de ses 70 pensionnaires (dont 45 contrats pros) , avant fermeture définitive, en raison du probable dépôt de bilan du club sochalien.

Dans un triste ballet de voitures et de mini bus, les jeunes ont pliés bagage. "Notre avenir, on le voyait ici. Au final, on apprend que le club dépose le bilan. On se sent abandonné par les actionnaires", lâche Mauricio, jeune pro en équipe réserve originaire du Val de Marne. "Moi, je venais juste de signer. Avant l'étais à Sedan qui a aussi déposé son bilan. Pour la deuxième fois, je suis sur le carreau" s'exclame Mendez, stagiaire U 19.

Même son de cloche côté parents. "On n'y croit pas. On pense qu'on est dans un cauchemar. Et qu'on va se réveiller. Et reprendre le chemin de l'entrainement. Ca fait huit ans que je viens ici" confie Rachid, papa d'un jeune scolarisé en U17. "1929, c'est toute toute l'histoire d'une région qui est sacrifiée par une dizaine de personnes qui ont rejeté ce dossier".

A l'intérieur du château, les services administratifs sont en surchauffe. "Après le cauchemar et la colère, on s'est mis au travail pour organiser le retour de tous ces jeunes, scolarisés chez nous" explique Sylvain Matrisciano, le directeur du centre de formation.

"Avant de penser à sa colère, il faut se préoccuper des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés" Sylvain Matrisciano, le directeur © Radio France - Christophe Beck

C'est une institution qui s'efface. Premier centre de formation dans l'histoire du football professionnel, le "château" de Seloncourt, bientôt cinquantenaire, emploie une centaine de personnels : encadrants, enseignants, logistiques, internat. (37 professeurs du lycées privés, 20 personnels du staff technique, des cuisiniers, jardiniers, surveillants, psychologues).

Après le dépôt de bilan, Sylvain Matrisciano espère qu'il restera quelque chose à Seloncourt. "J'espère qu'on gardera cette âme du FCSM, peut-être avec une académie qui se mettra en place avec des jeunes. Il faut rassurer les parents de la région. Il y aura encore une école de foot, une pré formation, un section foot en collège et une section féminine."