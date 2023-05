Semaine de 4 jours : peu d’entreprises ont franchi le cap, selon le président de l’ANDRH Savoie Mont-Blanc

La semaine de quatre jours s’invite dans l’actualité ces dernières semaines. Mais pour l’instant, cela reste surtout une idée. Une étude de l’association nationale des DRH, l’ANDRH, sur 500 DRH en février 2023 évoque 3% des entreprises qui ont mis en place cette organisation.

En Pays de Savoie le concessionnaire automobile Jean Lain a franchi le cap récemment dans les ateliers de réparation de Thonon-les-Bains, et à Albertville et Chambéry pour la semaine de quatre jours et demi. Autre exemple dans le Chablais, à Perrignier, le fabricant de meubles métalliques Promedif tourne aussi depuis un an et demi à quatre jours par semaine pour la production et quatre jours et demi pour les autres services.

Entretien avec Alexis Berthel le président de l'Association nationale des DRH en Savoie Mont-Blanc qui compte 70 adhérents (6 000 au plan national)

France Bleu Pays de Savoie : Pour quelles raisons la semaine de quatre jours de travail s’invite ces dernières semaines dans l’actualité avec des articles nombreux dans la presse, des podcasts radio, etc. ?

Alexis Berthel : Depuis la crise du COVID, on a de nouvelles demandes de la part de nos salariés, d’abord en lien avec le télétravail pour avoir une meilleure conciliation entre vie privée et vie personnelle. Et désormais sur d'autres outils pour avoir une organisation de travail plus libre, pour aménager son temps de travail. La semaine des quatre jours qui libère un jour de repos supplémentaire c’est une nouvelle étape.

**Quelle différence entre la semaine de quatre jours et un 80% ?

On a deux possibilités pour la semaine de quatre jours : soit une réduction du temps de travail mais effectivement payé 35h - ou 32 h - et réparties sur quatre jours, avec des journées de travail de 8h45 - ou 8h -. Soit pour les entreprises qui sont à 39h [NDLR avec des jours de RTT répartis sur l’année pour arriver à 35h] avec des journées de travail de 9h45 quand même.

C'est compliqué à mettre en place pour les entreprises ?**

L'idée de la semaine des quatre jours sur le papier est quand même fort séduisante puisqu'on offrirait un jour supplémentaire pour le salarié, mais pour l'entreprise en terme de planning c’est beaucoup plus compliqué. Il faut complètement repenser l'organisation du travail en interne. Tout ça se fait dans le cadre du dialogue social entre les partenaires sociaux, la direction et les salariés. Ce n'est pas possible pour tous les métiers. On a des métiers où on a besoin de cette disponibilité des employés sur cinq jours, voire six jours.

Peu d'entreprises ont franchi ce cap, c'est assez nouveau et on a peu de recul. Au niveau national, une étude de l’ANDRH – l’association des DRH – en février montrait que 78 % de nos adhérents n'envisageaient pas de mettre en place la semaine des quatre jours. 3% seulement l'ont mise en place et 52% considèrent qu'elle doit rester facultative.

Le week-end dernier le commissaire européen à l'Emploi a dit que c'était une solution dans les secteurs qui peinent à recruter. C'est aussi simple que ça ?

Le sujet, c'est l'attractivité de nos entreprises. C'est comment on arrive à attirer les salariés et à les fidéliser. On voit arriver un tas d’outils. Ça peut être la semaine des quatre jours mais je le redis, ça dépend vraiment des métiers et aussi des personnes : si les salariés demandent une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, on peut avoir aussi avec cette organisation des salariés qui seraient en difficulté de travailler 9h45 ou 9 h par jour, pour s’occuper des enfants par exemple ces jours-là.