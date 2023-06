Semaine de l'artisanat en Bretagne : malgré la crise, le secteur attire de plus en plus d'entrepreneurs

Malgré la crise sanitaire et à la crise économique qui a suivi avec l'augmentation des coûts des matières premières, la hausse des prix de l'énergie, le secteur de l'artisanat a su rester compétitif et innovant. En 2022, 10 600 nouvelles entreprises artisanales se sont installées en Bretagne. L’artisanat ne cesse d’attirer de plus en plus d’entrepreneurs. Dans l’ensemble, 90% des nouvelles entreprises sont issues d’une création. Ce nombre apparait un peu plus faible dans le Morbihan, au profit d’autres sources de nouvelles entreprises comme la fusion d’entreprises où le transfert d’activité.

Ces entreprises artisanales sont situées essentiellement en Ille-et-Vilaine (28%) et dans le Finistère (27%). Viennent ensuite le Morbihan (26%) et les Côtes-d'Armor (19%). Parmi les 86 400 dirigeants bretons, 29% sont des femmes.

Les chiffres clés de l'artisanat en Bretagne

Qui sont les artisans en Bretagne ? - Chambres de Métiers et de l’Artisanat Bretagne

L'artisanat en Bretagne est composé en grande partie du Bâtiment, 36%, les services 31%, la production 20% et l'alimentaire, 13%. Incontestablement, "les artisans sont des acteurs de proximité qui contribuent à la dynamique économique bretonne" se félicite la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne (CMA) alors qu'est lancée ce vendredi la semaine de l'artisanat. L'occasion de mettre en valeur le savoir-faire de l'artisanat en Bretagne, mais aussi de "construire l'artisanat de demain". Différents ateliers sont organisés un peu partout en Bretagne.

L'artisanat en Bretagne - Chambres de Métiers et de l’Artisanat Bretagne

La CMA Bretagne accompagne le porteur de projet de l’idée jusqu’à la concrétisation de son entreprise, favorise le développement et la performance des entreprises installées, les soutient dans leurs difficultés et facilite la transmission d’entreprise.

L'apprentissage, tremplin pour les jeunes

La CMA Bretagne forme chaque année 7 500 apprentis aux métiers de l’artisanat. Des cursus préparant à quelque 105 diplômes différents, du CAP au Bac+3, dans 11 filières professionnelles. 800 formations ont été organisées, déployées sur les sept campus du CFA de la CMA Bretagne, le plus important CFA du grand Ouest.

Un secteur dynamique et d'avenir qui offre de très nombreuses opportunités professionnelles. Les raisons de cette attractivité ? Entreprendre dans l'artisanat permet de gagner en liberté et trouver un projet porteur de sens. L'artisanat est au cœur des valeurs du "Fabriqué en France", de l'économie de proximité, de l'économie circulaire qui rendent le secteur attractif.

Pour la CMA de Bretagne, il faut continuer d’assurer la promotion de l’artisanat et de l’apprentissage auprès des établissements scolaires publics.

L’apprentissage, en plus d’être un tremplin pour les jeunes et un atout recrutement pour les entreprises.

Cette semaine de l’artisanat, du 2 au 9 juin , c’est l’occasion pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou créer leur entreprise, de pousser les portes des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et pourquoi pas de faire naître des vocations.