Semaine de l'artisanat en Isère : "On recrute, tous les métiers sont en tension, coiffure et bâtiment surtout"

Les boulangers, les menuisiers ou électriciens, les cordonniers... Au total, l'artisanat représente près de 38.000 entreprises et plus de 50.000 salariés en Isère. Mais aujourd'hui, "tous nos métiers sont en tension, en particulier la coiffure et le bâtiment", indique sur France Bleu Isère Christian Rostaing, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère.

Le secteur tente donc de recruter, d'attirer les jeunes. C'est pourquoi la "Semaine de l'artisanat" débute ce vendredi 2 juin. "On va organiser des réunions sur l'apprentissage avec les lycéens mais aussi des réunions sur la micro-entreprise qui se développe", explique Christian Rostain

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé mardi qu'il va investir 340 millions d'euros sur trois ans pour les métiers d'art, afin de mieux "structurer, transmettre et développer" ces professions, notamment auprès de la jeunesse.