Vosges : un recrutement difficile dans l'industrie

La semaine de l'industrie jusqu'au 28 novembre prochain, vise à rapprocher les jeunes à la recherche d'un premier job et les chômeurs du monde de l'entreprise. Au programme des visites de sites et des entretiens avec les équipes dirigeantes. Dans les Vosges de nombreux postes restent vacants.

"L'autocar du recrutement" s'est arrêté sur le site de l'usine De Buyer au Val-d'Ajol dans les Vosges ce mardi 23 novembre. Une vingtaine de demandeurs d'emploi en descendent.

Des personnels formés sur place qui ne restent pas dans les Vosges

Le fabricant d'ustensiles de cuisine haut de gamme, qui emploie 152 personnes est en forte croissance notamment à l'étranger, et prévoit d'embaucher 27 salariés dans les 5 ans à venir. "Un recrutement difficile dans la durée" constate Jean-Noël Mathieu directeur général-adjoint. Malgré de gros efforts de formation en interne les personnels qualifiés n'hésitent pas à quitter l'entreprise au bout de quelques mois. "L'état d'esprit des jeunes aujourd'hui est très individualiste et ils sont moins attachés aux valeurs de l'entreprise" souligne encore Jean-Noël Mathieu pour qui ce n'est pas qu'une question de salaire ou de conditions de travail.

Beaucoup de jeunes pensent encore qu'à l' intérieur des usines c'est Germinal

A l'initiative de cet "autocar du recrutement" la mission pôle-emploi des Vosges et l'association départementale "les entreprises contre l'exclusion" dont le directeur Thierry Poulet accompagne les demandeurs d'emploi. "Dans un monde hyper-connecté, l'image physique de l'entreprise en reste au stade des préjugés" explique le responsable associatif. "Beaucoup de jeunes pensent qu'à l'intérieur c'est "Germinal", alors que c'est souvent de la haute technicité" poursuit Thierry Poulet qui invite les jeunes à laisser des CV.

Les demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes, recherchent avant tout la stabilité, et un salaire régulier. Mais bien peu connaissent la réalité et les contraintes des postes de travail dans l'industrie. D'où l'importance de ces visites et rencontre. En parallèle, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges, organise la visite d'une dizaine d'entreprises pour les scolaires.