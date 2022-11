Semaine de l'industrie : l'usine d'Alstom de Belfort ouvre ses portes à plus de 700 jeunes

Casque de chantier sur la tête, chaussures de sécurité au pied, 40 élèves de 5e et de 4e du collège Léonard de Vinci à Belfort ont visité le site belfortain d' Alstom. Le constructeur ferroviaire ouvre ses portes à l'occasion de la semaine de l'industrie qui se termine ce vendredi. Curieux, Morad pose de nombreuses questions et lit les panneaux explicatifs avec beaucoup d'attention. Le collégien pense avoir trouvé sa vocation : "Je veux faire un stage ici en tant qu'ingénieur. Avec ses collègues, le père de mon ami a fait un train suspendu sur les rails avec des aimants. Ça m’a intéressé", raconte le jeune garçon très enjoué.

ⓘ Publicité

Une quarantaine d'élève du collège Léonard de Vinci ont visité le site belfortain d'Alstom, à l'occasion de la semaine de l'industrie. © Radio France - Emma Steven

Son camarade Kenzo n'était pas enchanté par cette sortie scolaire mais il a fini par trouver un intérêt pour la soudure. "C'est incroyable, on ne voit rien autour, on ne voit que les flammes". Christine Albizati, leur professeure d'éducation physique et sportive, se réjouit de cette visite "parce que beaucoup ne savent pas quoi faire plus tard et ils n’imaginent pas tous les métiers qui peuvent exister". Selon elle, cette immersion peut pour certains être plus efficace qu'un rendez-vous avec un conseiller d'orientation.

"Ce sont des métiers d’avenir et c’est aussi ce que l’on essaie de leur montrer."

David Journet, le directeur de l'usine Alstom à Belfort, est ravi de faire découvrir les différents métiers qui existent sur le site : chaudronnier, designer, ingénieur, soudeur, technicien méthodes, etc. "Ce sont des métiers d’avenir et c’est aussi ce que l’on essaie de leur montrer." D'autant plus que le secteur de l'industrie fait face à une pénurie de main-d'œuvre . "Tous les métiers, de toutes les catégories sociaux professionnelles, sont en tension actuellement et nous recherchons beaucoup de personnes à recruter", rappelle David Journet.

À lire aussi Les entreprises industrielles recrutent à tour de bras en Sarthe

Des étudiants et des lycéens ont pu également découvrir l'usine qui compte 500 salariés. Depuis lundi, le site a accueilli plus de 700 jeunes. L'occasion aussi pour certains de confirmer qu'ils n'ont pas d'attrait pour ces métiers techniques. "Je n'ai pas envie de finir ma vie à faire des trains", annonce Mervé. La collégienne de 13 ans préfère un métier "moins dur". Mais ce n'est pas le seul objectif du directeur de l'usine Alstom à Belfort. David Journet souhaite également que ces jeunes découvrent les différentes étapes de fabrication des trains du quotidien et que derrière se cache une véritable expertise. "On a un la chance d’avoir un produit que tout le monde connait. C’est vrai en France, c’est vrai en Europe, c’est vrai dans le monde. Et aujourd’hui, ils peuvent le toucher, ils peuvent voir comment il est conçu. La prochaine fois qu’ils iront en gare pour prendre n’importe quel TGV, ils pourront dire ‘je sais comment il fait fabriqué’. Puis Alstom au niveau du territoire, c’est connu mais pas vu", explique-t-il.