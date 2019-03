Semaine de l'industrie : opération séduction chez Schneider Electric au Vaudreuil

La neuvième semaine de l'industrie a débuté ce lundi en France. Dans l'Eure, Schneider Electric a accueilli sur son site du Vaudreuil une vingtaine de lycéens de Louviers et des Andelys et trois ministres pour une visite de cette usine vitrine de l'industrie du futur, une usine 4.0

Schneider Electric au Vaudreuil veut attirer plus de jeunes et plus de femmes dans ses effectifs

Le Vaudreuil, France

"L'industrie, c'est pas Germinal" Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, entouré de Sébatsien Lecornu et de Jean-Michel Blanquer, donne le ton. Après une visite du site de production de Schneider Electric au Vaudreuil pour le lancement de la semaine de l'industrie, les trois ministres prennent le temps d'échanger avec une vingtaine d'élèves du lycée des Fontenelles à Louviers et du lycée Jean Moulin aux Andelys. Ils sont en CAP ou en baccalauréat technologique STI2D. "Le problème" dit Marine, en Terminale, "c'est que les gens, STI2DD, ils ne savent pas ce que c'est. Ils connaissent les séries L, ES ou S, mais pas les autres". STI2D, c'est sciences et technologies de l'ingénieur et du développement durable. Une filière qui veut, comme toute la filière industrielle, attirer la jeune génération et aussi les femmes. Marine est la seule fille présente lors de la visite, "elles sont trois dans la classe" concède le proviseur adjoint des Fontenelles, Bruo Duhamel. Il y a pourtant des débouchés et l'entreprise favorise la formation de ses salariés, par le biais de l’alternance ou de l'apprentissage.

Alexandra est arrivée en interim avec le brevet des collèges, elle est maintenant en CDI avec un BTS logistique

Les lycéens de Louviers et des Andelys ont échangé avec les ministres sur leurs idées pour donner une meilleure image de l'industrie © Radio France - Laurent Philippot

L'usine, un lieu méconnu

Tous les jeunes lycéens font part de leur méconnaissance du monde de l'entreprise, notamment dans le secteur industriel. Sébastien, en Terminale CAP fait rire l'assistance :

Pour moi, l'entreprise, c'était les cours d'histoire, où ils racontaient qu'un mec faisait un trou et un autre mettait une vis" - Sébastien en Terminale CAP

Marine suggère à Bruno Le Maire d'organiser des visites d'entreprises dès la classe de quatrième. Un autre élève interpelle Jean-Michel Blanquer : "pourquoi on n'entend jamais parler de patrimoine industriel ? " demande-t-il au ministre de l'Éducation nationale. Car le milieu industriel est depuis longtemps en pleine mutation. On n'est plus dans Zola. Au Vaudreuil, ce serait même tout le contraire. Le site a reçu en 2018 le label vitrine de l'industrie du futur. C'est même l'une des neuf usines plus avancées au monde dans l'utilisation des nouvelles technologies.

Schneider Electric au Vaudreuil, le top du top pour Chistel Heydemann, la PDG de Schneider Electric France

L'Eure est le septième département industriel de France, un classement qui s'échappe pas à Pascal Lehongre, le président du conseil départemental. Et Schneider, il connaît bien. "J'ai commencé à la Télémécanqiue avec un BEP et ma caisse à outils, à la maintenance", explique-il. Grâce aux différents plans de formation, il a pu évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle il a passé 28 ans, avant d'ajouter : "l'industrie, quand on y rentre, on est vraiment content d'y être et puis de temps en temps, on regrette peut-être d'être parti".