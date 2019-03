Industrie : près de 1.000 postes à pourvoir dans les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées

Pendant cette semaine de l'industrie, du 18 au 24 mars, une quarantaine d'entreprises des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées ouvrent leurs portes à de potentielles recrues. Le secteur peine toujours à recruter et propose 1.000 postes à pourvoir chez nous.

On le répète chaque année, mais la situation se confirme encore en 2019, le secteur de l'industrie recrute à tour de bras. Ce sont près 1.000 postes à pourvoir dans les entreprises des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Les métiers de l'industrie sont encore largement méconnus ou délaissés au moment de faire des choix au collège et lycée, alors qu'il y a des débouchés locaux importants, notamment dans l'aéronautique.

Au Pôle formation de l'UIMM (l'Union des industries et métiers de la métallurgie), sur les trois sites d'Assat, de Tarnos et de Lanne près de Tarbes, 514 jeunes en bac pro, BTS et ingénieurs, seront formés cette année. Et la cadence pourrait s’accélérer ces prochaines années, à condition de trouver des candidats.

Longtemps les entreprises industrielles n'ont pas forcément ouvert leurs portes

Sandrine Cointe est la directrice de l'établissement, elle reconnait que, malgré tous les efforts, l'industrie souffre encore et toujours d'une mauvaise image : "On connaît peu ou pas l'environnement industriel et ses métiers. En même temps, on a aussi une part de responsabilité, parce que pendant longtemps les entreprises industrielles n'ont pas forcément ouvert leurs portes." Mais elle estime que "depuis une dizaine d'années, on ouvre davantage les portes, en particulier pendant cette semaine de l'industrie."

Pour tenter de séduire de nouveaux profils, le Pôle de formation de l'UIMM d'Assat organise une journée portes ouvertes, ce samedi 23 mars de 9h à 16h.