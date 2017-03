Semaine de l'industrie | Un laboratoire alsacien mise sur la jeunesse et l'innovation

À l'occasion de la semaine de l'industrie, FlashLab, jeune laboratoire basé à Illkirch et créé il y a 3 ans, montre un visage dépoussiéré du secteur en utilisant un matériel de pointe et en employant 90% de jeunes, âgés en moyenne de 30 ans. L'entreprise compte embaucher 800 employés d'ici 2022.

L'industrie, ça ne rime pas toujours avec sexy, mais c'est un secteur qui embauche et c'est ce que veut promouvoir la semaine de l'industrie, qui démarre ce lundi jusqu'à dimanche 26 mars : dans le Grand Est, 200 événements sont prévus pour faire la promotion du secteur, notamment auprès des jeunes, qui en ont parfois une image un peu vieillote.

Justement, le jeune laboratoire privé FlashLab, créé il y a trois ans à Illkirch, montre l'industrie sous un visage rajeuni : l'entreprise mise sur des techniques innovantes et emploie 90% de jeunes sur ses 130 salariés. Esber Esber, fondateur du labo, tenait à donner leur chance à de jeunes Alsaciens :

La majorité de ces jeunes ont été recrutés via un partenariat avec Pôle emploi, qui proposait des AFPR, 'Action de formation préalable au recrutement', c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément les diplômes requis mais ils ont été formés en interne. Je voulais donner de l'espoir à ces jeunes, en leur proposant un job où il est possible d'évoluer et de gravir les échelons rapidement, pour peu qu'on soit dynamique et motivé.