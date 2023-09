Semaine de quatre jours de travail : "Au départ on me prenait pour un Farfelu"

"Pas question de revenir en arrière". Hervé Le Texier est catégorique lorsqu'il évoque la semaine de quatre jours dans son entreprise MC Vulca . Une PME de 22 salariés basée à Saint Saturnin au nord du Mans, spécialisée dans la maintenance industrielle,

ⓘ Publicité

Quatre jours, payé cinq. Le dirigeant n'y voit que des avantages. "Les salariés ont une journée pleine de repos, en plus. C'est vraiment ce qu'ils apprécient. Ils font un métier physique et quand arrive la cinquième journée, ils sont plus épuisés. Là, ils travaillent quatre jours sur sept. C'est bon pour le bien être".

L'autre avantage pour les employés, c'est d'avoir plus de temps libre. "Une journée de plus pour la vie de famille, pour les loisirs, pour partir en week-end mais aussi pour programmer leurs rendez-vous". Notamment pour les rendez-vous médicaux qui se prennent plusieurs mois à l'avance*. "Ils ont un roulement à l'année. Ils savent les jours où ils travaillent et ceux où ils ne travaillent pas. Donc c'est bien plus simple*".

Un plus pour les salariés et pour l'entreprise

En contrepartie, les salariés vont avoir des journées un peu plus longues. "8h75 en moyenne mais en général, on ne sait pas trop quand se termine. Les salariés peuvent faire 9h, 9h30, 10h, 10h30 voire jusqu'à 11h de travail". Des heures supplémentaires payées en plus ou récupérées selon le souhait des employés.

C'était d'ailleurs l'une des craintes des salariés : ne plus pouvoir bénéficier d'heures sup' pour arrondir les fins de mois. "Cela n'a rien changé" affirme Hervé Le Texier qui voit aussi ce qu'a gagné MC Vulca en productivité. "La semaine des quatre jours a permis de rationaliser le travail. En travaillant plus tard le soir. Moins de fatigue pour les salariés, c'est aussi plus de productivité et moins d'arrêts maladie". L'entreprise tourne six jours sur sept avec un roulement des employés.

A lire aussi : Ces entreprises sarthoises ont adopté la semaine de quatre jours

Hervé Le Texier, dirigeant de la société MC Vulca, une entreprise basée à Saint Saturnin qui a adopté la semaine des quatre jours payée cinq © Radio France - Yann Lastennet

"On m'a pris pour un farfelu" - Hervé Le Texier, dirigeant de MC Vulca

Cela fait 17 ans que Hervé Le Texier a mis en place la semaine des quatre jours dans son entreprise. C'était en 2006 alors que la bataille fait rage entre les partisans et les opposants à la semaine des 35 heures, payée 39.

"J'ai été pris un peu pour un farfelu par l'ensemble des élus puis des chefs d'entreprise que je connaissais. En fait, ils étaient encore dans le conflit du passage aux 35 heures. Ils m'ont dit "Mais tu vas jamais y arriver, économiquement, ça ne tient pas la route, etc". Et en fait, maintenant je suis plutôt copié. On regarde un peu mon modèle".

Aujourd'hui, on le copie

Hervé Le Texier affirme que cette organisation du travail n'a pas été difficile à mettre en place. " Il suffit d'y mettre de la bonne volonté" même s'il reconnait que "les habitudes qui sont prises dans les entreprises sont parfois difficiles à changer". Le dirigeant sarthois y voit aussi un argument de recrutement alors que le Covid a rebattu les cartes et interrogé certains salariés sur leur rapport au travail.

"Oui, avoir une journée de repos supplémentaire sans perte de salaire, cela facilite les embauches. C'est certes une organisation à trouver mais pour ceux qui y ont goûté, pas question de revenir en arrière". Lui n'ont plus le souhaite pas

Réécoutez l'interview d' Hervé Le Texie r, invité de France Bleu Maine.