Semaine de quatre jours : les salariés de l'Urssaf en Picardie ne se bousculent pas pour tenter l'expérience

La semaine de 36 heures en quatre jours testée en Picardie auprès des salariés de l'Urssaf, comme l'a annoncé le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal ce mercredi. Sur la base du volontariat, les agents vont mener cette expérimentation pendant un an. "Notre responsabilité, c'est de donner des possibilités aux Français qui le souhaitent de travailler différemment", justifie-t-il.

Le test va commencer le 1er mars

"L'accord a été signé le 13 octobre 2022 avec les délégués syndicaux et entre en application le 1er mars", commente Anne-Sophie Rousseau directrice adjointe de l'Urssaf Picardie. "Nous sommes dans la période de recueil de vœux qui s'est ouverte au mois de décembre jusqu'à fin février", précise-t-elle.

Sur les 290 salariés à l'Urssaf de Picardie, ce test ne concerne que les personnels "qui badgent", c'est à dire les non cadres. Il y en a 200 en Picardie.

Sur les 200 salariés, seulement un est volontaire pour l'instant

"Cet été nous avions fait un sondage auprès des salariés pour savoir qui pourrait être intéressé. Trente-huit personnes ont répondu que ça pouvait les intéresser. Aujourd'hui une seule personne a officiellement émis le souhait de passer à la semaine des quatre jours. Les journées seront plus longues, le salarié fera neuf heures, là où les autres personnes font des journées de sept heures et demie. Donc ça fera globalement une heure et demi en plus par jour."

Depuis 10 ans, la semaine des quatre jours et demie est testée à l'Urssaf de Picardie, chez trois salariés.

Cette expérimentation va permettre d'amener "un beau débat et un beau travail" sur l'organisation du temps de travail, alors que la réforme des retraites est en cours, précise le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal.