Reconversion professionnelle : "je ressens le besoins d'aider" explique cette future aide-soignante

Cette jeune femme de 30 ans est arrivée en Bretagne en 2016 "pour travailler". Dès son installation, elle se dirige vers les métiers de la restauration grâce à un CAP. "Je travaillais dans la restauration traditionnelle, puis la restauration rapide en cuisine et à la plonge". Pendant la crise sanitaire, cette jeune femme a eu un déclic "_je me suis posée et je me suis demandée ce que je voulais vraiment faire_" : la réponse arrive rapidement "aider les autres". Grâce à une formation d'aide à la personne dispensée par Askoria et financée par Pôle Emploi, elle va pouvoir faire le métier qu'elle souhaite dès les prochains mois : "ce qui me plait vraiment dans la vie, c'est accompagner les personnes fragiles ou en difficulté, ça me tient à cœur" explique Aveline.

Un déclic après l'AVC de sa mère

En 2020, la mère d'Aveline subit un accident vasculaire cérébral "je voulais vraiment l'accompagner au mieux, mais je ne savais pas comment faire, je n'avais pas les compétences requises. Ç'a vraiment été l'événement déclencheur de cette formation. Il faut avoir une motivation personnelle pour pouvoir continuer à long terme dans ce secteur de l'aide à la personne". Dès les prochaines semaines, Aveline Walike va poursuivre une formation pour devenir aide à domicile. Dans la foulée, elle souhaite devenir aide-soignante.

Plus de 8.000 emplois disponibles dans le secteur

Pour faire la promotion de ces métiers de l'aide à la personne, Pôle emploi, l'ARS Bretagne, la Région et la Préfecture de Région s'associent pour une "semaine des métiers de la santé et du prendre soin" du 31 janvier au 4 février.