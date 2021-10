Semaine des Transitions professionnelles : la crise du Covid pousse à la reconversion

En Bretagne, l'Association We Ker organise une semaine des transitions professionnelles. Rendez-vous jusqu'à samedi prochain à Rennes, à l'espace des métiers à Ploufragan ou encore à Brest également avec toutes sortes de conférences et d'ateliers pour changer de job.

La crise sanitaire vous a donné envie de changer de job? Vous trouverez des idées et des conseils lors de la Semaine des Transitions professionnelles organisée en Bretagne par l'Association We Ker. Marie Geneau responsable de service de l'Association We Ker était invitée de France Bleu Armorique ce lundi matin.

FBA : cette semaine des Transitions professionnelles répond à un nouveau besoin ?

Marie Geneau de We Ker : On a effet constater une augmentation des demandes de conversions professionnelles depuis les confinements liés au Covid. De plus en plus de personnes s'interrogent alors ce n'est pas nouveau, mais on en parle de plus en plus et la crise a accentué cette transition.

Nos carrière aussi ont changé, on ne travaille plus continuellement dans la même entreprise, sur le même poste. Parfois ces mobilités sont subies mais parfois elles sont voulues. En tout cas, le parcours professionnel est jonché de différentes périodes: cdd , chômage, réflexion sur son projet.

FBA : Quels domaines attirent le plus pour une reconversion ?

Marie Geneau : La crise sanitaire a mis en lumière l'envie de se tourner plus vers des métiers manuels ou liés à l'environnement. Il faut parfois passer par une formation mais ce n'est pas obligatoire, c'est selon ses compétentes. Une VAE est parfois nécessaire, une validation des acquis de l'expérience.

FBA : il n'y a pas d'âge pour changer de job ?

Marie Geneau : Non, on est tous porteurs de stéréotypes et même dans la construction de son projet professionnel, on peut se freiner nous même dans nos choix, mais non il n'y a pas de métiers plus pour les femmes ou les hommes et pas d'âge pour en changer.

FBA : un conseil pour ceux qui veulent se lancer ?

Marie Geneau : Il faut bien murir son projet et se réflexion et surtout ne pas rester seul mais aller vers les acteurs qui aident à cette reconversion.