Semaine des transitions professionnelles : "le Covid a été un accélérateur de reconversions" selon We Ker

Changer de métier en cours de carrière est de plus en plus fréquent. Pour accompagner ceux qui ont franchi le pas ou ceux qui y pensent, l'association We Ker organise la deuxième édition de la semaine des transitions professionnelles. Elle se déroule à partir de ce lundi partout en Bretagne. Le chargé de mission de l'association, Xavier Provost, était invité sur France Bleu Armorique ce lundi à 7h45.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Qu'est-ce qui est organisé en Bretagne pour cette semaine des transitions professionnelles ?

Xavier Provost : Des événements ont lieu partout en Bretagne, sur les quatre départements. C'est un ensemble d'ateliers, de webinaires à destination des actifs, des salariés sur des projets de reconversion mais aussi des demandeurs d'emploi. L'idée est d'outiller sur cette semaine l'ensemble de ces publics. Sur un premier niveau, c'est pouvoir identifier des structures qui accompagnent la réflexion sur le projet professionnel, les structures qui financent des formations. Le second volet porte sur la diversité de potentialité de métiers et de création d'activité.

Beaucoup de gens sont concernés par la reconversion professionnelle ? Est-ce un phénomène en expansion ?

Oui et il y a un chiffre de la plateforme info CEP qui montre que plus de 10 000 personnes l'avaient consultée en 2021, ce qui correspond à une hausse de 17 % par rapport à l'année précédente.

Quelles sont les motivations à changer de travail ? Trouver un métier qui a du sens, avec des horaires différents ?

Parmi les reconversions, il y a forcément des reconversions subies mais pour celles qui sont choisies, il y a la question de s'épanouir sur son temps de travail, de retrouver du sens au travail qu'on effectue et puis il y a toute cette question de l'équilibre vie perso, vie pro puisqu'à côté, on a aussi des loisirs et une vie familiale. Tous ces facteurs jouent sur les projets de transition. Quant à la crise sanitaire liée au Covid, je pense qu'elle a été un accélérateur de ces phénomènes plutôt qu'un déclencheur.

Avec les problèmes de recrutement qu'on connaît en ce moment, par exemple dans l'hôtellerie restauration, est-ce plus facile aujourd'hui de changer de secteur ?

C'est effectivement plus facile. D'ailleurs, on doit cibler les acteurs qui peuvent accompagner ce mouvement-là car un tas d'acteurs ont changé. La réforme de la formation en 2018 est plutôt flou pour les personnes donc il y a vraiment cette nécessité de savoir qui peut nous accompagner. En plus, Rennes est un bassin assez dynamique où il y a tout un tas d'activités, beaucoup de potentiel, mais il faut pouvoir les identifier.

Ce n'est pas toujours facile de se lancer, des freins existent, comme l'âge par exemple. Que dites-vous pour rassurer ?

On a justement un atelier dans le cadre de cette semaine là-dessus avec des témoignages de seniors qui se reconvertissent. Tout est possible, il y a de la formation tout au long de la vie qui permet d'adapter ses compétences ou d'apprendre un nouveau métier. On fait aussi de la sensibilisation auprès des employeurs sur ces thématiques, on leur dit de s'ouvrir à ce qu'on appelle le recrutement inclusif et à élargir les potentialités de recrutement.