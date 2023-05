Semaine du Golfe 2023 : une "aubaine" pour les commerçants

Dans la commune d'Auray, les commerçants attendaient ce moment depuis 4 ans maintenant. Annulée en raison de la pandémie, l'édition 2021 a manqué dans les comptes des commerçants de la ville bretonne. Avec la 12e édition de la Semaine du Golfe, du 15 au 21 mai 2023, le public est au rendez-vous, de quoi satisfaire les gérants de ces commerces bretons.

L'autre bonne nouvelle est que le temps aussi est au rendez-vous et pousse de nombreux curieux à prendre la direction d'Auray et des autres ports du golfe pour profiter du spectacle en mer. Les terrasses des cafés et restaurants sont bondés. "Nous n'avons même plus le temps de prendre une pause, c'est de la folie", soupire un gérant de brasserie sur le port de Saint-Goustan, entre deux commandes.

Julien, gérant d'un bistrot souligne l'importance financièrement de cette semaine pour son chiffre d'affaires. "Il faut multiplier par deux, pendant ce weekend de l'Ascension". "Il faut donc prévoir en amont, avec beaucoup plus de stock, de gérer les plannings avec le personnel afin d'être au complet pendant ces quelques jours, tout en sachant qu'avec le weekend de l'Ascension, le jeudi est férié et donc pas d'approvisionnement", remarque le jeune patron alors qu'il nettoie les tables de sa boutique.

Les boutiques de souvenirs aussi tournent à plein régime. Pas le temps pour Myriam, la patronne d'une boutique de souvenirs sur le port de Saint-Goustan, d'apprécier les bateaux. "On est prêt à rester très tard le soir afin d'accueillir tout le monde. On ne va pas faire les difficiles".

La mairie est aussi ravie de ce boom économique même si la collectivité ne gagne pas d'argent. Les 30 000 euros investis, pour accueillir pendant 3 jours les bateaux, sont rentabilisés sur le long terme. "Pour nous c'est plutôt un cout, mais ça donne un élan à nos commerces, à nos boutiques, à nos associations", explique la maire d'Auray, Claire Masson.

Même s'il est difficile de chiffrer précisément ce que la Semaine du Golfe rapporte, elle lance la saison estivale dans le Morbihan. Les commerçants eux, aimeraient même une édition de la Semaine du Golfe chaque année, histoire de normaliser ces pics de chiffre d'affaires.