Semaine du goût : "c'est l'avenir des assiettes des enfants qui se joue"

L'association des producteurs bio du Rhône et de la Loire accompagne les structures qui veulent mettre du bio et du local dans leur restauration collective, alors que la loi va bientôt imposer plus de bio dans les cantines.

Du local et du bio dans nos assiettes. La Loi Egalim qui va entrer en vigueur en janvier prochain ira dans ce sens. On parle de l'éducation au bien manger à l'occasion de la semaine du gout.

INTERVIEW - Alice Martin de l'ARDAB Copier

France Bleu Saint-Etienne Loire : Plus de bio dans les cantines, dans les assiettes des enfants, c'est une vraie tendance ?

Alice Martin, chargée de mission chez Ardab, l'association des producteurs bio du Rhône et de la Loire : Nous on travaille dessus depuis plus d'une dizaine d'années et on a vu dernièrement, avec notamment la loi Egalim qui est arrivée depuis quelques années dans les cantines, que de plus en plus de collectivités font appel à nous pour trouver des solutions pour introduire des produits bio et des produits locaux en augmentant le moins possible le budget.

La loi Egalim c'est 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques. Ça va entrer en vigueur au mois de janvier prochain. Il y a une vraie accélération ?

Cette loi, même si on ne peut en redire des tas de choses sur le contenu, elle a permis de mettre le sujet de l'alimentation et de la qualité alimentaire au centre du débat. Les échanges qu'il peut y avoir aujourd'hui entre cuisiniers, puis entre gestionnaires et collectivités sur le sujet de la qualité alimentaire permettent de faire avancer des choses dans les les collectivités et de trouver des solutions petit à petit qui fonctionnent.

Quand une structure veut essayer de se mettre au bio, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un changement global. C'est ça aussi le message que vous portez auprès des structures ?

C'est vrai qu'on travaille auprès des producteurs bio, donc on aide de façon assez simple sur les questions d'approvisionnement en mettant en lien avec les fournisseurs et les producteurs du territoire. Mais notre accompagnement ne s'arrête pas là. On remarque que quand on veut introduire des produits bio, il ne suffit pas de juste changer le contenu de l'assiette actuelle en bio parce que dans ce cas là, on a un surcoût qui est exorbitant. Mais par contre, on va essayer de travailler sur d'autres leviers d'action qui vont permettre de réduire le budget alimentaire au quotidien. Par exemple en réduisant les grammage de certains produits, en luttant contre le gaspillage alimentaire. Ces économies là vont permettre d'introduire des produits bio sans augmenter le budget tout au long de la semaine.

On dit toujours que le bio, c'est trop cher.

C'est le premier frein qui ressort quand on rencontre à la fois les gestionnaires et les cuisiniers. A juste titre si on s'en tient à changer le même contenu des repas en bio. Après le bio n'est pas forcément plus cher selon les produits. Surtout, si on veut pouvoir introduire du bio sans faire trop exploser le budget, on revient à de la cuisine maison faite sur place et avec le plus de produits bruts possible.

Est-ce que dans le département on a assez de producteurs pour assumer cette hausse de la demande ?

C'est toute la question. Longtemps les producteurs ont été en attente de la demande des collectivités et ils étaient prêts pour les fournir. Aujourd'hui, la loi demande à ce que les collectivités s'approvisionnent en produits bio, donc la demande est exprimée clairement auprès des fournisseurs. On a du coup, pour certaines productions, des fournisseurs qui sont en capacité de fournir demain les quantités qu'il faut sur notre territoire. On est quand même un territoire avec pas mal d'élevages laitiers. On a pas mal de transformateurs en produits laitiers (yaourts, crèmes, dessert). Donc là dessus, on n'a pas pas de difficulté. Par contre, sur d'autres d'autres filières qui sont plus en tension, cela va demander de travailler sur le long terme et le moyen terme. C'est aussi ce qu'on fait avec les collègues à l'ARDAB.

Un mot sur les enfants, les plus jeunes : c'est à leur âge là que ça se joue pour prendre les bonnes habitudes.

Et on voit que les enfants sont de plus en plus conscients de ce qui se passe, qu'ils sont de plus en plus curieux. Aujourd'hui, ça leur parle de savoir qu'il y a un produit bio sur un menu. C'est là où toute la communication et la sensibilisation des enfants est essentielle dans ces projets d'introduction de produits bio parce que c'est l'avenir de leur assiette qui se joue.