Semaine du Japon en Occitanie : Michel Belin, l'Albigeois qui a fait craquer les Nippons avec son chocolat

Le Japon à l’honneur dans les jours à venir en Occitanie. La Semaine du Japon en Occitanie va se tenir du 25 novembre au 02 décembre 2022 sur l’intégralité du territoire de l’Occitanie. Elle sera l’occasion pour le monde académique et institutionnel de renforcer et de nouer des liens d’amitiés avec les universités et les collectivités japonaises. Et parmi les ambassadeurs pour cette semaine, un des entrepreneurs qui a réussi dans l’île du Soleil Levant de cette semaine Occitanie Japon : le pâtissier et chocolatier albigeois Michel Belin.

Vous avez cinq adresses à Albi et depuis quelques années vous êtes aussi très présents au Japon… Comment a débuté cette histoire ?

Michel Belin : Cela remonte à 1986, lorsque je suis parti au Japon pour la première fois avec Joël Robuchon et Guy Savoy pour une semaine gastronomique. Moi, j'étais responsable de la pâtisserie et de tous les desserts sur assiette. Et puis j'ai aussi montré démontrer aux Japonais la qualité de chocolat qu'on pouvait faire en France.

Et ensuite les Japonais sont tombés amoureux de vos chocolats ?

Ils sont tombés amoureux du chocolat parce que ce qu'ils trouvent un chocolat, c'est une certaine tendresse. Rien de très fort et le palais japonais est un palais très sensible. Et ils ont retrouvé dans mon chocolat ce qu'ils estimaient être des chocolats de qualité.

Vous avez deux boutiques dans la ville de Nagoya… et surtout vous êtes présents partout au Japon pendant la période de la Saint-Valentin ?

C'est à dire qu'à la Saint-Valentin, qui dure du 15 janvier au 15 mars, nous avons à peu près 20 à 25 Corners dans des grands magasins de luxe où l’on propose le chocolat. Et tous les chocolats qui sont proposés au Japon sont fabriqués à Albi, dans notre laboratoire de fabrication et nous en sommes très fiers. Car pour le japonais, la fabrication française est une fabrication haut de gamme. C'est du luxe et je ne pourrais pas en faire du chocolat au Japon, tout simplement parce que pour eux, ce serait banal. Donc tout vient d'Albi.

La Région travaille pour tisser des liens forts entre l’Occitanie et le Japon… C’est une bonne chose selon vous Michel Belin… ?

Oui, oui, oui, parce qu'on ne se rend pas compte de l'image que peut avoir la France au Japon. Dès que vous avez des produits français au Japon, c'est du luxe, c'est du haut de gamme. Et je trouve l'initiative de l'Occitanie justement de tisser des liens avec le Japon très constructive. Je pense que les Japonais viendront en Occitanie et je dois dire que je reçois chaque année des Japonais à Albi. Mais ce qui compte aussi, c'est que nous, Français, on a besoin aussi d'aller au Japon parce qu'on peut tisser des liens qui peuvent être très constructifs dans les années à venir.