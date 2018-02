Guémar, France

"Les _banques ne croyaient pas en moi_, finalement je me suis tournée vers le microcrédit et ça a fonctionné" : voici en résumé l'histoire de Céline Chassard. Cette mère de famille, originaire du territoire de Belfort, a quitté l'éducation nationale il y a deux ans, pour se lancer dans son projet professionnel : celui d'ouvrir une boutique pour les personnes qui souffrent de diabète, un magasin de produits sans sucre.

Une nouvelle vie pour Céline Chassard grâce au microcrédit

Il lui manquait 6.000 euros pour boucler le budget, elle s'est tournée vers les banques qui ne l'ont pas suivie. Elle s'est ensuite tournée vers l'ADIE, Association pour le Droit à l'Initiative économique. Elle a monté un dossier, passé un entretien et obtenu le feu vert pour ce crédit de 6.000 euros.

Une somme qui lui a changé la vie. Elle a pu réaliser son rêve et ouvrir un magasin de 50 mètres carrés, consacré à l'alimentation pour les diabétiques (gâteaux, ketchup, jus de fruits, gaufrettes, pâte à tartiner). Près de 400 produits sont à découvrir, ils sont sans sucre. Diasb'Est a ouvert ses portes en juillet de l'année dernière à Guémar près de Colmar au 43 route de l' Illhaeusern.

Une boutique avec 400 produits sans sucre © Radio France - Guillaume Chhum

Une installation en hommage à son père qui souffrait de diabète, Céline Chassard sait aussi qu'il y a aussi beaucoup de diabétiques en Alsace et peut développer son concept .

De nouveaux projets dans quelques semaines pour Céline Chassard

La boutique a été une première étape, avec la conquête d'une clientèle. Céline Chassard souhaite passer à autre chose, fermer sa boutique de Guémar d'ici le 28 février et changer d'activité : celle de la vente de ses propres produits, uniquement locaux, qu'elle fabriquera elle même, toujours consacrés aux diabétiques et qui seront certifiés par le Centre Européen du Diabète. Elle souhaite développer sa vente sur internet et faire aussi les vendre sur les marchés grâce à une petite camionnette qu'elle va acheter. Toutes les dernières ventes de sa boutique serviront à financer ce nouveau projet.

Aujourd'hui, l'entrepreneuse ne se verse pas de salaire, mais vit pleinement de sa passion. Elle est aussi heureuse d'avoir quitté l'éducation nationale et être à son compte grâce à son microcrédit.

Reportage sur Céline Chassard qui a pu créer son activité grâce au microcrédit Copier

Chiffres du microcrédit dans le Haut-Rhin grâce à l'ADIE : 155 créateurs d’entreprises ou entrepreneurs ont été financés. 23% de femmes, 55, % sont bénéficiaires des minimas sociaux, 22% perçoivent des allocations chômage.

58% des activités sont dans des commerces et 27% ont été crées dans le domaine du bâtiment.