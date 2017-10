Semaine pour l'emploi : 2000 postes à pourvoir rapidement en Isère

Une semaine pour trouver un travail. C'est le pari fait par Pôle emploi, qui lance du 3 au 13 octobre l'opération "1 semaine pour 1 emploi" en Auvergne-Rhône-Alpes. À cette occasion, la directrice territoriale déléguée à Pôle emploi Myriam Cholvy était l'invitée de France Bleu isère ce mardi matin.

La semaine pour l'emploi en Isère, c'est 2000 postes à pourvoir, proposés par 450 entreprises. Pour Myriam Cholvy, la directrice territoriale déléguée de Pôle emploi, cette manifestation organisée du 3 au 13 octobre est un moyen idéal pour les personnes qui recherchent un travail d'aller directement à la rencontre des entreprises qui recrutent. "Un des enjeux c'est de permettre le recrutement direct et rapide par les entreprises sur les offres proposées", explique-t-elle. Au fil des stands et des espaces de discussion, les personnes souhaitant décrocher un contrat vont pouvoir multiplier les candidatures. Myriam Cholvy donne les chiffres : "Un demandeur va voir en moyenne quatre entreprises et déposer trois candidatures".

"Un des enjeux c'est de permettre le recrutement direct et rapide par les entreprises sur les offres proposées." - Myriam Cholvy, directrice territoriale déléguée de Pôle emploi

Des offres variées sur différents secteurs

Parmi les offres proposées, on peut trouver un peu de tout. "Il y aura deux manifestations multi-sectorielles et une manifestation spécifique autour du commerce, ainsi que deux forums sur les emplois saisonniers", précise la directrice territoriale déléguée de Pôle emploi. Des emplois saisonniers sont proposés, donc, mais pas seulement. Il y aussi des CDD, et des CDI.

Nous avons des emplois de tous types, CDD, CDI et saisonniers." - Myriam Cholvy, directrice territoriale déléguée de Pôle emploi

L'Isère, terre d'activité ?

L'organisation d'une manifestation de ce type, à laquelle participent les entreprises, signifie-t-elle que l'Isère est sortie de la crise ? "Si l'on prend en compte les statistiques, la demande d'emploi en Isère a augmenté d'un point", explique Myriam Cholvy, "mais les offres d'emploi sont, elles aussi , en augmentation." Les opportunités d'emploi dépendent en réalité du secteur que l'on étudie. "Il y a des secteurs qui recrutent, comme le service à la personne ou la restauration. Mais il y a également des offres dans l'ingénierie et les secteurs scientifiques."