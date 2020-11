Indre-et-Loire : le moulin de Semblançay va fermer et ne produira plus de farine

Axiane Meunerie, un des leaders de la fabrication et de la commercialisation de farines en France, va fermer son site d'Indre-et-Loire. Le groupe "profiterait" de l’épidémie de Covid-19 pour réaliser une restructuration afin de produire "autant, voire plus de farine et blé mais avec moins de moulins" affirme Antoine Trystram, le maire de Semblançay. Douze personnes en CDI devraient être licenciées ainsi que trois personnes en CDD et contrat d'intérim. C'est une terrible nouvelle pour le maire de la petite commune qui compte un peu plus de 2.100 habitants : "On a une activité meunière depuis le 12e siècle. Certains travaillent là depuis des dizaines d'années et ont plus de 50 ans. Pour la commune et la communauté de communes aussi c'est un coup dur économiquement".

Les boulangers vont maintenant se faire livrer des farines qui viendront de 200 à 300 kilomètres de là - Antoine Trystram, maire de Semblançay

Le Groupe coopératif agricole et agroalimentaire Axéréal, propriétaire d'Axiane Meunerie, ne voudrait pas vendre le site car "ils ne veulent pas de concurrence" explique Antoine Trystram, également président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan. "On va se retrouver avec une friche industrielle. C'est complètement ubuesque comme situation". Ce moulin distribue de la farine dans toute l'Indre-et-Loire et aux alentours, "c'est totalement du circuit court". Avec huit moulins régionaux, la société Axiane Meunerie, emploie 300 personnes en France et propose des solutions adaptées à l'ensemble des acteurs de la filière blé-farine. "Les boulangers vont maintenant se faire livrer des farines qui viendront de 200 à 300 kilomètres de là" déplore Antoine Trystram. "J'ai pu aider un salarié car il y avait une opportunité ailleurs pour lui avec l'ouverture d'une entreprise. Tant mieux, en voilà un de sauvé, mais comment faire pour les autres ? En tout cas, on va se battre jusqu'au bout pour espérer quelque chose" conclut le maire de Semblançay.

Contactés, les syndicats et salariés ne souhaitent pas communiquer avant le début des négociations avec la direction la semaine prochaine.