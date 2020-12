Semblançay : le trafic de poids lourds abîme les routes du bourg

Semblançay a vu le nombre de poids lourds dans le bourg doubler en cinq ans. Un trafic qui abîme la chaussée et inquiète le maire de la ville, qui demande au conseil départemental de mener une enquête.

C'est une situation qui inquiète le maire de Semblançay. Les poids lourds sont de plus en plus nombreux à passer dans le bourg de la commune, au nord de Tours. En cinq ans, le trafic a doublé, passant de 60 à 120 camions par jour. Le village est situé entre les autoroutes A85 et A28, mais cela n'explique pas cette augmentation régulière du trafic. Le maire, Antoine Trystam, a donc demandé au conseil départemental de mener une enquête.

Un trafic qui abîme la chaussée

"L'audit ne va pas amener de solution, mais préciser ce qui relève du transit local et du trafic extérieur", indique Antoine Trystam, qui remarque que le trafic de camions étrangers a fortement augmenter. "Il y a beaucoup de poids lourds d'Europe de l'Est qui se retranchent derrière leurs GPS, qui sont des GPS de voitures".

Problème : le trafic abîme la chaussée du bourg. "Une chaussée programmée pour un certain nombre de poids lourds par jour ne l'est pas pour le double. On est inquiet parce que le passage répété des poids lourds peut amener l'effondrement des cavités. Les tranchées des tuyaux d'assainissement d'eau se sont affaissées", alerte le maire de Semblançay.

Il faudrait renforcer la signalétique"

Au delà de l'enquête qui permettra de comprendre pourquoi les camions empruntent cette route, Antoine Trystam espère que des solutions pourront être trouvées. "Il faudrait renforcer la signalétique à la sortie des autoroutes pour éviter que les poids lourds s'emmanchent dans des petites routes. On peut aussi imaginer que la traversée de Semblançay soit interdite aux poids lourds, sauf pour la circulation locale", avance-t-il.