STMicroelectronics et Global Foundries vont construire une méga usine de semi-conducteurs en Isère

Les fabricants de semi-conducteurs GlobalFoundries et STMicroelectronics vont construire, ensemble, une usine à Crolles, près de Grenoble, pour produire des semi-conducteurs. L'investissement, estimé à 5,7 milliards d'euros, devrait créer environ 1.000 emplois de plus sur le site isérois.

C'est une bonne nouvelle, qui tombe à point nommé pour le gouvernement, pressé par l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat. Deux géants de la fabrication de semi-conducteurs, l'Américain GlobalFoundries et le Franco-Italien STMicroelectronics, vont construire ensemble une usine, à Crolles, près de Grenoble pour produire des semi-conducteurs. Un projet visant à réduire notre dépendance vis-à-vis de l'Asie, pour la fabrication de ces composants électroniques.

La nouvelle usine devrait créer environ 1.000 emplois supplémentaires sur le site de Crolles, où STMicroelectronics possède déjà un site de fabrication important. Elle bénéficiera d'un "soutien financier important de l'État français" ont précisé les deux entreprises dans un communiqué.

"Plus grand investissement industriel des dernières décennies"

L'investissement est estimé à 5,7 milliards d'euros. C'est le "plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire et un grand pas pour notre souveraineté industrielle" s'est réjoui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire sur Twitter.

À Crolles, le "plus important site de production de puces français et l’un des plus importants d’Europe"

"Ce projet renforcera massivement la capacité de production en France dans les technologies et contribuera à la résilience industrielle française et européenne en matière d’approvisionnement en composants", a réagi, de son côté l'Élysée, ce lundi, dans un communiqué. "Le site de Crolles deviendra ainsi le plus important site de production de puces français et l’un des plus importants d’Europe", ajoute l'Élysée.

La construction de cette usine s'inscrit dans le cadre du "Chips act", le programme de l'UE pour retrouver une place aux côtés de l'Asie et de l'Amérique dans la production mondiale de semi-conducteurs. Marquée par la pénurie de ces précieux composants qui a fait suite à la crise sanitaire, l'Europe veut remonter sa part à 20% de la production mondiale, contre moins de 10% aujourd'hui. Les semi-conducteurs produits à Crolles, près de Grenoble, serviront notamment des marchés finaux "tels que l'automobile, l'industriel, l'internet des objets et les infrastructures de communication".

Dans la foulée de cette annonce, Emmanuel Macron se rendra mardi à Crolles, dans l'entreprise STMicroelectronics. Le président de la République y présentera la stratégie microélectronique de France 2030. Le chef de l'État sera accompagné par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau, le ministre chargé du Commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger Olivier Becht, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran et le Commissaire européen pour le marché intérieur Thierry Breton, a fait savoir l'Élysée.