Semur-en-Auxois : La biscuiterie Mistral à l'assaut des grandes et moyennes surfaces de toute la France

La biscuiterie Mistral de Semur-en-Auxois en Côte-d'Or réalise 30% de son chiffre d'affaires grâce à son réseau de boutiques et 25% auprès des comités d'entreprises. Le but est de la faire grandir au-delà des frontières régionales en accroissant sa présence dans la grande distribution.

Une biscuiterie réputée dans tout le département de la Côte-d'Or et même au-delà. Connue pour ses biscuits 100% pur beurre, notamment ses fameuses "Chocobeurs", ces madeleines enrobé de chocolat, Mistral vient d'organiser un grand destockage d'une semaine histoire de relancer l'activité en ce début d'année.

A Semur-en-Auxois, la boutique accolée à l'usine historique du groupe, une usine implantée depuis 1974, pas moins de 1 300 gourmands se sont déplacés appâtés par de belles réductions.

Du mercredi 26 janvier au mercredi 2 février c'était l'occasion d'acheter des boîtes de biscuits : quatre-quarts à la framboise, moelleux aux fraises bio encore madeleines pour quatre euros la boîte au lieu de sept en moyenne, soit un rabais de 40%. Mistral une marque que connaît bien Hugues, 75 ans, compositeur de musique en retraite à Semur-en-Auxois.

"J'en ai toujours un peu à la maison. Je ne mange pas beaucoup mais un petit gâteau avec mon café, ça me fait mon petit déjeuner. Ils sont croquants, j'aime bien". Sophie et Marion, deux semuroises croisées à la pause de midi, avouent qu'elles ne sont pas de grandes fans de biscuits mais qu'elles mangent tout de même parfois de ces petits gâteaux. Et elles ont de bonnes raisons à cela.

"J'en achète pour faire des cadeaux" explique Sophie

"Cela m'arrive parfois d'en acheter pour faire des cadeaux et d'en manger aussi je l'avoue, c'est une petite gourmandise !" tandis que Marion rajoute "j'en mange quand mes tantes et oncles -qui ne sont pas d'ici- viennent acheter des biscuits mais ce sont les seuls moments".

Des biscuits Mistral qui sont un peu l'emblème de la ville résume Sophie. "C'est vraiment le truc à offrir parce que ça vient d'ici, pour faire découvrir notre petite cité et ça fait toujours plaisir". Mistral qui veut développer ses ventes dans les Grandes et Moyennes Surfaces réalise 30% de son chiffre d'affaire dans ses boutiques à Semur-en-Auxois, Auxerre, Besançon mais aussi Dijon et Quetigny.

Mais c'est aussi auprès des salariés d'entreprise que Mistral fait son beurre explique Benoît Fortineau, responsable commercial du groupe. "Nos ventes aux comités d'entreprises, ce que l'on appelle 'les commandes groupées' activité historique du groupe Mistral, représentent encore 25% du chiffre d'affaire." Mais l'autre grande affaire du moment, ce que Mistral compte développer dans les mois à venir, ce sont les ventes en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). "C'est à dire les ventes chez des distributeurs comme Auchan ou Intermarché, que l'on essaie de développer au delà de la région Bourgogne-Franche-Comté".

Plus d'un million de boîtes de biscuits par an

La biscuiterie Mistral qui produit entre 1 million 200 mille et 1 million 300 mille boîtes de biscuits par an explique qu'elle est en croissance. Même si comme bon nombre de sociétés "on a eu une année 2020 difficile avec la Covid on a réussit à croître de nouveau en 2021 et on attend 2022 avec impatience" avoue, plein d'appétit, le responsable commercial de Mistral.

