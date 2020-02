Sens : au moins 1500 visiteurs pour la vente organisée à l'hôtel de Paris et de la Poste

Sens, France

Au moins 1.500 personnes sont venues tout au long de la journée pour cette vente exceptionnelle. Parmi eux, beaucoup étaient d'anciens clients et salariés.

"Il y a toujours ce miroir qui n'a pas changé" - Sylvie, ancienne serveuse à l'hôtel de Paris et de la Poste

C'est le cas de Sylvie, qui s'offre une petite visite souvenir : "il y a trente ans de cela, j'y ai fait mes études en restauration-hôtellerie et donc c'est en souvenir (que je viens). Là c'était la salle de restaurant et ici il y a toujours ce miroir qui n'a pas changé. C'est toujours d'époque." Sylvie retrouve même un petit placard : "c'est là qu'on mettait nos pourboires. J'avais vingt ans, maintenant j'en ai cinquante."

Des habitués viennent emporter des souvenirs

Catherine, elle, est venue pour trouver un petit objet, en mémoire d'une époque : "j'ai été cliente. Avec mes parents nous sommes venus souvent ici. On y passait des repas de famille, des repas de Noël gastronomiques parce qu'on y mangeait très bien. Mes parents étaient amis avec les restaurateurs."

L'hôtel n'a pas désempli de la journée © Radio France - Renaud Candelier

Un Américain qui y avait fait la cuisine pendant quelques années

Dans la queue pour accéder à la vente, on croise aussi aussi un Américain, Douglas, lui aussi à la recherche du passé : "en fait, j'ai fait la cuisine ici il y a vingt ans, pendant deux ou trois ans. C'était une période de ma vie très enrichissante parce que je travaillais dans une vraie cuisine française."

Trop de travaux pour pouvoir le rénover

L’hôtel de Paris et de la Poste c'est aussi une partie de la vie de Philippe : "j'étais agent d'entretien pendant huit ans. Je reviens pour regarder ce qu'il reste." Et quand on demande à Philippe ce qu'il pense de la destruction programmée de l'établissement, il répond : "c'est dommage, mais bon, il y a tellement de travaux à faire dedans que _autant raser et puis faire cela à neuf_." Comme Philippe, la plupart des visiteurs espèrent que le futur hôtel gardera ce même charme qu'ils emportent en souvenir