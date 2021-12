Sens : coup d'envoi de l'aménagement des équipements publics dans le quartier des Champlaisants

Le quartier des Arènes et des Champlaisants à Sens poursuit sa mue. Il abrite un tiers des habitants de la ville et bénéficie d'un nouveau programme de renouvellement urbain d'un montant de plus de 117 millions d'euros. Une réhabilitation, signée il y a deux ans, dans le cadre de l'ANRU. Les bailleurs sociaux ont déjà engagés les travaux sur les logements. Plusieurs bâtiments ont déjà été déconstruits ou réhabilités pour donner un autre visage a ce quartier qui comptent neuf mille habitants. Il restait à lancer les travaux concernant les équipements publics. C'est chose faite cette semaine. Des modulaires sont en train d'être installés pour accueillir les personnels et activités du centre social et de la crèche. La mairie annexe, elle, va déménager le temps des travaux vers le CCAS place Étienne Dollet. Des travaux qui vont prendre du temps puisque les nouveaux bâtiments seront livrés fin 2023. Auparavant, les anciens locaux doivent être désamiantés et déconstruits au printemps prochain. Parallèlement à ce gros chantier, la ville en profitera pour reconfigurer la place du marché, avec le retour de la poste, pour avoir un cœur de quartier plus agréable. La bibliothèque annexe, pas très loin du centre social et à proximité du grand lycée de Sens va aussi être reconstruite. Elle attire des lycéens de toute la ville et des enfants du quartier précise la maire de Sens. L'ancien bâtiment trop vétuste sera abandonné au profit d'un bâtiment tout neuf. Et puis il restera un autre très gros morceau : la cité scolaire et sportive. Mais ce sera pour le prochain mandat rappelle Marie Louise Fort.

Au total ces travaux d'équipements publics structurants couteront près de 30 millions d'euros supportés par la ville et l'Agglomération du Grand Sénonais.