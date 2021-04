Sens : elles envoient une culotte à Jean Castex pour demander la réouverture de leur boutique de lingerie

A Matignon, le cabinet du Premier Ministre reçoit depuis lundi 19 avril des dizaines et des dizaines de culottes. Ces envois sont l'oeuvre de gérants et gérantes de boutiques de lingerie qui, regroupés dans un collectif, demandent la rouverture de leurs commerces.

Depuis lundi 19 avril, le cabinet de Jean Castex, à Matignon, reçoit des culottes par dizaine, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Cette opération rebaptisée "action culottée" est menée par un collectif de gérants et gérantes de boutiques de lingerie de toute la France, dont les Senonaises Vesna Savovic et Vera Nikolic. Tous les membres réclament la réouverture de leurs commerces, et de nouvelles aides pour affronter la crise.

Une action humoristique et symbolique

Dans une enveloppe en papier kraft adressée au Premier ministre, les deux associées icaunaises ont envoyé leur colis original ce lundi. "On a choisi un petit tanga, orange, on a voulu être un peu culotté sur la couleur !", plaisante Vesna Savovic. Sur la forme, elles ont opté pour une forme simple et basique, pour rester fidèles au message : les sous-vêtements font partie des produits "essentiels". "La première chose que l'on fait, le matin, le premier vêtement qu'on enfile c'est justement le sous-vêtement. Alors en quoi serions-nous "non-essentiel" ?".

Le courrier adressé à Jean Castex a été envoyé lundi 10 avril 2021. © Radio France - Vesna Savovic

Une qualification qui passe mal chez les commerçants, alors que certains rayons lingerie dans les hypermarchés restent ouverts. Incohérences qui avaient déjà été pointées lors du premier confinement, puis du deuxième, avec les livres, les CD ou encore les jouets. "Toutes ces incohérences, c'est cela qui est désolant", s'insurge Vera Nikolic. Les deux associées font bien du "call and collect", mais cela ne suffit pas à absorber les pertes. Ni même les aides reçues en novembre dernier, _de l'ordre de 10 000 euros_.

"Une boutique, c'est la vitrine, ce sont toutes les charges et les assurances, les employés qu'il faut payer. Bref tout un monde qui tourne derrière, et des centre-villes qu'on fait vivre", rappelle Vesna Savovic. Elle espère qu'à travers l'"action culottée", le gouvernement apporte des clarifications sur les coups de pouce que l'Etat compte aux commerçants qui subissent une troisième fermeture.