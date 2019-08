Sens : KFC choisit le recrutement par simulation pour son nouveau restaurant

L’offre de restauration rapide s’étoffe à Sens. D’ici la fin de l’année, un KFC (Kentucky Fried Chicken) doit s’y installer. Le franchisé, Gian Marco Amendola, et le directeur du futur établissement sénonais, Michaël Pinta, ont déjà commencé le recrutement avec le concours de Pôle Emploi. 45 équipiers devraient être embauchés.

On juge de l’aptitude, pas de l’expérience

Pour ces emplois qui ne demandent pas de qualifications particulières, le Fast Food a décidé de faire confiance à la méthode de recrutement par simulation (MRS). Elle prend en compte, grâce à des tests et des mises en situations, l'aptitude des candidats plutôt que leur expérience ou leurs qualifications : «l’objectif » explique Anne Doisy directrice adjointe de pôle emploi à Sens, « c’est de recruter des personnes en fonction des missions qu’elles auront à réaliser ». Les candidats passent un certain nombre de tests pratiques liés aux aptitudes demandées pour le poste. Ils sont mis en situation pour servir les clients, rendre la monnaie, gérer des stocks..etc

à lire aussi Les restaurateurs du Berry s'adaptent face aux difficultés de recrutement

un taux d'embauche à 50%

« On est vraiment dans de la simulation au plus près du poste », insiste Frédéric Precy, conseiller en méthode de recrutement, « pour mesurer les capacités, du candidat lors d'un travail sous tension ». Le test dure un peu plus de deux heures. A l’issue de la séance, les candidats savent s’ils ont réussi ou non. En cas de succès, ils sont reçus pour un entretien d’embauche. Dans l'Yonne, 1 candidat sur 2 proposé par Pôle Emploi grâce à cette méthode de recrutement est embauché. 7 demandeurs d'emploi ont déjà passé le test avec succès. Une autre session sera organisée par le pôle emploi de Sens le 10 septembre.