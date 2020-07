Sens : une quarantaine de salariés de Carrefour Maillot manifestent contre la mise en location-gérance

Cet hypermarché, c'est l'un des 39 magasins du groupe Carrefour qui avait déjà été réorganisé en 2019 face à la diminution du résultat opérationnel. Le plan "Rebond" prévoyait de mettre l'accent sur le bio, les produits de la marque distributeur et de réduire les frais généraux.

Le magasin sera géré de manière indépendante

Il faut croire que cette expérimentation n'a pas porté ses fruits. Le magasin et ses 125 salairés vont passer en location-gérance comme c'est déjà le cas depuis un an pour l'autre magasin sénonais, dit Carrefour Voulx. Le principe est simple : le gérante assure la gestion de son magasin comme il le souhaite et verse une redevance au propriétaire de l'enseigne.

De probables pertes d'avantages sociaux

Cette perspective inquiète les salariés de Carrefour Maillot qui craignent d'y perdre beaucoup de leurs avantages équivalent à un mois et demi de salaire : la prime d'intéressement, la participation, des jours enfants malade, une sixième semaine de congés payés et des jours de congés d'ancienneté.

Un nouveau directeur pressenti

C'est le directeur de Carrefour Voulx qui est pressenti pour reprendre le deuxième magasin sénonais. De leur côté, les délégués syndicaux ont fait appel à un expert indépendant pour dresser un état des lieux de la gestion et de l'organisation de leur magasin.