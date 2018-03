La mairie de Saint-Étienne a présenté ce lundi sept mesures pour soutenir le commerce dans le centre-ville et les différents quartiers stéphanois. L'attractivité commerciale est l'une des priorités du plan de mandat du maire Gaël Perdriau.

Saint-Étienne, France

L'objectif c'est de redynamiser attractivité commerciale de saint-Étienne. La mairie a présenté ce lundi une série de sept mesures pour soutenir les commerçants stéphanois et inciter de nouvelles enseignes à s'installer dans la commune.

Tout d'abord la quinzaine d'associations de commerçants présente à Saint-Étienne va fusionner pour en former une seule "Sainté shopping" et gagner en efficacité.

Un droit de préemption commerciale va être créé pour permettre à la mairie de choisir les commerces qui s'installent en centre-ville.

Pour le maire G.Perdriau le droit de préemption va permettre à la Ville d'agir en cas de besoin. Copier

Après avoir permis l'installation de terrasses toute l'année, la Ville veut autoriser désormais les terrasses chauffées.

Les marchés de plein air seront mieux organisés pour améliorer leur qualité.

Un espace dédié au commerce avec les représentants de la mairie et des associations doit être installé rue Wilson pour épauler les commerçants dans leurs démarches.

Des conventions partenariales doivent être signées avec Monthieu, Steel et Centre-Deux pour que ces centres commerciaux soutiennent les actions en faveur du commerce de centre-ville.

Enfin, la mairie veut accentuer encore le marketing direct, le démarchage, pour faire connaitre Saint-Étienne aux grandes enseignes et leur donner envie de s'y installer.

Sept mesures importantes mais qui ne seront rien sans l'action des commerçants. Il faut qu'ils se mobilisent de leur côté et qu'ils ouvrent plus systématiquement entre 12h et 14h selon l'adjointe au maire en charge du commerce Pascale Lacour.