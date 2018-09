Les touristes sont toujours plus nombreux en septembre attirés par des prix à la baisse et une fréquentation moins importante.

Vallon-Pont-d'Arc, France

Le président des gîtes de France dans la Drôme estime que depuis 2015, la progression de la fréquentation atteint les 20%. C'est un peu plus de 6% par an. Et le constat est le même en Sud Ardèche.

On vient parce qu'il y a moins de monde et que la chaleur est plus douce qu'en plein été explique Ginette , une touriste à Vallon-Pont-d'Arc qui vient du Nord.

Moins de monde, moins chaud et moins cher. C'est le trio de tête des raisons pour lesquelles on prend ses vacances en septembre. Les retraités et les familles avec des enfants en bas âge sont toujours les principaux clients mais les professionnels du tourisme ont compris qu'il y avait là un marché qui a tendance a progressé. Résultat, la saison s'étire. Les restaurants, les sites ludiques ou patrimoniaux restent ouverts plus longtemps. Et c'est un cercle vertueux. Une animation touristique plus importante et des touristes plus nombreux. Les offices de tourisme du sud Ardèche voient leurs visites progresser de 12% sur les dix premiers jours de septembre.

Une fréquentation très hétéroclite

C'est aussi une période où se retrouvent des populations très différentes. Il y a bien sûr les touristes, mais aussi avec la reprise de l'activité économique le tourisme d'affaire. Les gîtes ou les chambres d'hôte bénéficient de séjour un peu longs pour des salariés en déplacement. Il y a enfin les mariages et fête de famille qui permettent également d'augmenter la fréquentation.