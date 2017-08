Septembre n'est plus un mois d'arrière-saison touristique en Vaucluse

En Vaucluse, l'arrière-saison reste une période d'activité touristique importante. Des étrangers, des retraités, des couples sans enfants scolarisés prolongent leur été avec quelques jours de vacances dans la région.

Les professionnels du tourisme en Vaucluse considèrent que le mois de septembre n'est pas un mois d'arrière-saison. Les campings, les locations, les hôtels accueillent de nombreux vacanciers pendant le mois de septembre. Pour certains professionnels, cette période représente 40% du chiffre d'affaire.

"Il n'y a pas d'arrière saison. il y a du tourisme de Pâques à la Toussaint." Sylvie Mendez, gite Beauvalcinte à Suzette

Efforts sur les tarifs et oenotourisme

À Chateauneuf-de-Gadagne, le propriétaire du camping Fontisson apprécie cette clientèle apaisée qui profite de tarifs réduit de 50% pour les caravanes et de 30% pour les mobile homes. À Suzette, Sylvie Mendez propose de louer un gite au milieu des vignes et de découvrir les vendanges. Elle estime qu'il n'y a pas d'arrière-saison et constate que "les touristes qui viennent une semaine en automne proposent de revenir pour quinze jours".

À Lagnes, Isabelle considère que les touristes viennent moins pour l'arrière-saison : peu de réservations pour ses deux gîtes. Isabelle estime que "la classe moyenne française souffre de la crise et écourte ses séjours".

Le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Vaucluse imagine même une saison touristique qui se prolonge en automne. Mais pour Patrice Mounier, il faut créer des événements en octobre pour attirer et conserver cette clientèle touristique.